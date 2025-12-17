Erciyes Üniversitesi 17 Aralık 2016 Şehitlerini Andı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 17 Aralık 2016 tarihinde kampüs yerleşkesi önündeki otobüs durağında, çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısında şehit düşen 15 askeri andı.

Tören ve Anma

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile çok sayıda akademik ve idari personel, ellerinde Türk bayraklarıyla Sabancı Kültür Sitesi önünden saldırının gerçekleştiği durağa kadar yürüdü.

Burada şehitler için dua edildi ve durağa gül bırakıldı.

Rektörün Mesajı

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun yaptığı açıklamada hain terör saldırısında şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet diledi. Rektör Prof. Dr. Altun, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ülke olarak her daim birliğimizi korumak ve güçlü olmak için daha çok çalışmak zorundayız. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Şer odakları kendi emellerine ulaşmak için bu birliğimize her daim saldırılarda bulunacaklardır. Ama biz ülke olarak kenetlendiğimiz sürece şer odaklarının her zaman üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum."

