İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Kamyon Bariyere Çarptı: Sürücü İtfaiye ile Kurtarıldı

İzmir yönündeki kamyon, Bursa çevre yolunda dinlenme tesisi bariyerine çarptı; sürücü Ahmet U., Büyükşehir Belediye itfaiyesinin yarım saatlik operasyonuyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:46
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Kamyon Bariyere Çarptı: Sürücü İtfaiye ile Kurtarıldı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Kamyon Bariyere Çarptı: Sürücü Kurtarıldı

Kaza ve kurtarma operasyonu detayları

Saat 10.30 sularında, İstanbul İzmir Otoyolu Bursa çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, İzmir yönüne giden Ahmet U. idaresindeki kamyon, dinlenme tesisi girişindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kabini yerinden koparak adeta hurda yığınına döndü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri olay yerine ulaştı. Kaza sonucu kabin içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı.

Büyükşehir Belediye itfaiyesi ekiplerinin nefes kesen müdahalesinde, demir yığını içinde kalan Ahmet U.'ya ekipler "dayan" diyerek teselli verdi. Kurtarma sırasında takoz kullanılarak alan oluşturuldu ve yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda sürücü araçtan çıkarıldı.

Olay yerinden hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Ahmet U.'nun kaburgasında kırıklar olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle otoyolda yoğunluk oluşurken, jandarma trafik ekipleri çalışma yürüttü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bariyerlere saplanıp demir yığınına dönen kamyon kabininde can pazarı

Bariyerlere saplanıp demir yığınına dönen kamyon kabininde can pazarı

