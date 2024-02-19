14 ilde narkotik operasyonu: Narkoçelik-1 operasyonu ile 142 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalarda dair son dönemde elde edilen verileri paylaştı. Yerlikaya uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleşen faaliyetlere dair yaptığı açıklamada, 132 bin 537 uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

Öte yandan 15 bin 280 şüphelinin çeşitli suçlardan dolayı cezaevine gönderildiğini bildirdi. Bunların yanı sıra 6 bin 143 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

Yerlikaya'nın açıklamasında göre uyuşturucu üreticileri, dağıtıcıları ve tüketicilerine karşı yürütülen Narkoçelik-1 operasyonlarının 14 ilde eş zamanlı yürütüldüğünü de belirtti. Bu operasyonlarda 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ve 51 bin 100 uyuşturucu hapın yanı sıra 142 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını ifade etti.

