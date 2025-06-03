Kütahya'da Pencereyi Silen Kadın 3. Kattan Düştü, Ağır Yaralı

Kütahya'da Talihsiz Kaza

Kütahya'da, Yunus Emre Mahallesi Mescidi Aksa Caddesi'nde yaşayan Nursel Karaca (42), evinin pencere camını silerken dengesini kaybederek 3. kattan düştü.

Olay, kadının yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine gelişti. İhbarın ardından, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ağır yaralanan Nursel Karaca, olay yerinde sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumu hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kütahya'da ikamet ettiği evin pencere camını silen kadın, 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.