Vali Akbıyık Muğla'daki Çevre İl Müdürlüğü'nün Çevre Dostu Yeni Binasını İnceledi

Vali Dr. İdris Akbıyık, yapımı %98 tamamlanan çevre dostu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yeni binasını inceledi; güneş enerjisi ve sarnıç sistemi bulunuyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:28
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yapımı devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yeni hizmet binasını yerinde inceledi.

Çalışma ve projede son durum

Vali Akbıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Binanın %98 oranında tamamlandığını belirterek, "Çalışmalar bittiğinde Muğla’ya yakışır, Büyükşehir’e yakışır modern bir binaya kavuşmuş olacağız" dedi.

Çevre dostu özellikler

Yeni hizmet binasının çevre dostu bir yapı olduğuna dikkat çeken Vali Akbıyık, "Yaklaşık 30 dönüm arazi üzerine kurulan binamızın 9 bin 200 metrekaresi kapalı alandan oluşuyor. Güneş enerji sistemi bulunan binamız, elektriğinin %85’ini kendi üretecek. Bunun yanı sıra yağmur sularının toplanması için sarnıç depolama alanları ve 2 adet şarj ünitesi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Hizmette birleşme ve teşekkür

Vali Akbıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün birkaç farklı noktada hizmet vermesinden dolayı vatandaşların zorluk yaşadığını hatırlatarak, yeni binanın tamamlanmasıyla hizmetlerin daha merkezi ve etkin bir şekilde yürütüleceğini vurguladı. "Muğla, Türkiye’de çevreyle ilgili işlerin meşguliyetinin en çok olduğu illerden biri. Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız ve ekip arkadaşlarımız; çevreye, Muğla’ya ve Türkiye’ye buradan daha iyi hizmet edecekler." dedi.

Vali Akbıyık, bu eserin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve ilgili tüm emek sahiplerine minnettarlığını iletti.

