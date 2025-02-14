14 Şubat 2025 Gündemi: Siyasi Görüşmelerden Ekonomik Açıklamalar ve Spor Müsabakaları

Gündem Özeti - 14 Şubat 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi'ni ziyaret edecek. (Ankara/15.00)

2- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Kariyer Günleri" Programı'na, Ulus Adalet Sarayı Temel Atma Töreni ile Ulus İlçesi Doğal Gaz Verme Töreni'ne iştirak edecek. (Bartın/11.00/14.00/15.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ahi Evran Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Kırşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak. (Kırşehir/13.00-18.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00)

Ekonomi ve Finans

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu'na katılacak. (Ankara/12.15)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin ücretli çalışan istatistikleri, inşaat ve hizmet üretim endeksleri ile ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini duyuracak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak. (Münih)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile Hamas'ın askıya aldığını duyurduğu esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izlenmeye devam ediyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel Olaylar

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl Yayıncılığında Fırsatlar ve Meydan Okumalar" programına katılacak. (İstanbul/14.15)

Spordaki Gelişmeler

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Fikir Alışverişi Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/14.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçıyla başlayacak. (Adana/20.00)

3- Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu yarı finalde Mersinspor-Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçlarıyla başlayacak. (Şanlıurfa/18.00/20.30)

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