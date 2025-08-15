DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,47 -0,22%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.807.195,06 0,09%

15 Ağustos 2025 Gündemi: Siyaset, Ekonomi, Dış Haberler ve Spor

15 Ağustos 2025 gündeminde siyasette mitingler ve ziyaretler, bakan programları, uluslararası diplomasi gelişmeleri ve önemli spor karşılaşmaları yer alıyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 00:00
15 Ağustos 2025 Gündemi: Siyaset, Ekonomi, Dış Haberler ve Spor

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyaset ve Yasama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (Kırşehir/19.30)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valiliğini ziyaret edecek. (İstanbul/09.00)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmam Hatip Lisesi 50. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katılacak, Artvin Valiliğini, esnafı, AK Parti Artvin İl Başkanlığını, MHP Artvin İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sanayiciler ile İstişare Toplantısı'na katılacak ve Rize Belediyesi'ne ziyarette bulunacak. (Artvin/11.05-11.55-13.15-13.50-14.40-15.10, Rize/17.50)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Obrucak Barajı Açılışı'na ve 35. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'ne katılacak. (Kastamonu/14.00- 16.30)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mobilya Dernekleri Federasyonu Tasarım Fuarı tanıtım etkinliğine ve Marmara Bölgesi Esnaf Odaları Birlikleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na iştirak edecek. (İstanbul/09.30/14.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Askeri Tank Taşıma Vagonu Teslim Töreni'ne katılacak, Sivas Valiliğini ziyaret edecek, Tarihi Meydan Camii açılışı ve cuma namazına katılacak, AK Parti Sivas İl Başkanlığını ziyaret edecek, Yozgat Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak ve Kırşehir'de 7. Geleneksel Bulgur Festivali'ne katılacak. (Sivas/10.45-12.00-12.30-⁠14.30/Yozgat/16.00/ Kırşehir/17.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ücretli çalışan istatistiklerini, hizmet ve inşaat üretim endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile 2. çeyreğe ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksini duyuracak. (İstanbul/10.00)

Dünya ve Diplomasi

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da bir araya gelecek. (Washington/Moskova)

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze’ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Spor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak. (İstanbul/21.30)

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak Serik Belediyespor-Ümraniyespor maçıyla başlayacak. (Muğla/21.30)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında katılacağı THY DBB Süper Kupa turnuvasında Almanya ile karşı karşıya gelecek. (Münih/19.00)

FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na Endonezya'da çeyrek final maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, bu turda Japonya ile karşılaşacak. (Surabaya/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası