15 Ağustos 2025 Gündemi: Siyaset, Ekonomi, Dış Haberler ve Spor

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyaset ve Yasama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (Kırşehir/19.30)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valiliğini ziyaret edecek. (İstanbul/09.00)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmam Hatip Lisesi 50. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katılacak, Artvin Valiliğini, esnafı, AK Parti Artvin İl Başkanlığını, MHP Artvin İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sanayiciler ile İstişare Toplantısı'na katılacak ve Rize Belediyesi'ne ziyarette bulunacak. (Artvin/11.05-11.55-13.15-13.50-14.40-15.10, Rize/17.50)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Obrucak Barajı Açılışı'na ve 35. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'ne katılacak. (Kastamonu/14.00- 16.30)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mobilya Dernekleri Federasyonu Tasarım Fuarı tanıtım etkinliğine ve Marmara Bölgesi Esnaf Odaları Birlikleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na iştirak edecek. (İstanbul/09.30/14.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Askeri Tank Taşıma Vagonu Teslim Töreni'ne katılacak, Sivas Valiliğini ziyaret edecek, Tarihi Meydan Camii açılışı ve cuma namazına katılacak, AK Parti Sivas İl Başkanlığını ziyaret edecek, Yozgat Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak ve Kırşehir'de 7. Geleneksel Bulgur Festivali'ne katılacak. (Sivas/10.45-12.00-12.30-⁠14.30/Yozgat/16.00/ Kırşehir/17.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ücretli çalışan istatistiklerini, hizmet ve inşaat üretim endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile 2. çeyreğe ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksini duyuracak. (İstanbul/10.00)

Dünya ve Diplomasi

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da bir araya gelecek. (Washington/Moskova)

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze’ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Spor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak. (İstanbul/21.30)

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak Serik Belediyespor-Ümraniyespor maçıyla başlayacak. (Muğla/21.30)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında katılacağı THY DBB Süper Kupa turnuvasında Almanya ile karşı karşıya gelecek. (Münih/19.00)

FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na Endonezya'da çeyrek final maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, bu turda Japonya ile karşılaşacak. (Surabaya/16.00)

