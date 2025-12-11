Adli Tıp Kurumu'nda kavga: Ahmet Çakır’ın yakınları şirket yetkililerine saldırdı

Arnavutköy'de beton mikserini temizlerken feci şekilde yaşamını yitiren Ahmet Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almak üzere gelen yakınları ile şirket yetkilileri arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi.

Olayın detayları

Olay, Arnavutköy'de dün gece saatlerinde meydana geldi. Beton mikseri temizliği yapan şoför Ahmet Çakır, temizlik sırasında yaşamını yitirdi. Cenaze morga kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adli Tıp'ta gerilim ve kavga

Bugün Adli Tıp Kurumu'na cenazeyi almak üzere gelen Çakır'ın yakınları ile şirket yetkilileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; Çakır'ın yakınlarının, suçladıkları şirket yetkililerine tekme ve yumruk ile saldırdığı, yaşanan anların kameraya yansıdığı belirtildi.

Nagehan Çakır'ın açıklamaları

Nagehan Çakır, babasının Arnavutköy’de özel bir taşeron firmada çalıştığını ve olayın ihmal veya şüpheli olduğunu düşündüklerini belirtti.

Babam Arnavutköy’de özel bir taşeron firmada çalışmaktaydı. Dün gece mikser temizlik yaparken akşam 22.15 civarında bize söylenilene göre kafasını içeriye sokuyor. Hortumla temizlemek isterken dengesini kaybederek düşüyor. Kesinlikle hiç bir ekipmanları, başında kaskı, eldiveni veya hiçbir şeyi yok. Biz olay gerçekleştikten sonra 01.30 gibi iş arkadaşları mahalle mahalle gezerek bizi buluyor ve haber veriyor. Olay yeri inceleme ekipleri oraya gelmiş, savcı gelmiş her şey bittikten sonra bizim haberimiz oluyor. Olayın ihmal üzerine olduğunu, şüpheli olduğunu düşünüyorum. Karşı taraftan bize gelen hiç bir şey yok. İş arkadaşlarından haber aldık. Olay yerinde kıyafetleri, normal bir eldiven ve pantolonu geldi. Olay yerinde telefonu yok. Telefonu hala çalıyor. Biz karakola gittik ve olay yerine gittik her yere baktık tek tek. Durumun şüpheli olduğunu düşünüyorum. Aydınlanmasını istiyorum

YAŞANILANLAR SONRASINDA YAŞAMINI YİTİREN AHMET ÇAKIR’IN KIZI NAGEHAN ÇAKIR AÇIKLAMALARDA BULUNDU.