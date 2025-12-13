Guterres: Bugün Irak güven ve istikrar içinde

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Bağdat’ta: "Bugün Irak güven ve istikrar içinde"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Irak Yardım Misyonu’nun (UNAMI) çalışmalarının resmen sona ermesi dolayısıyla gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Bağdata geldi. Guterres, Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından karşılandı ve ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşmek üzere hareket etti.

Resmi karşılama ve görüşme

Guterres, görüşme alanına askeri bando tarafından resmi törenle karşılanarak alındı. Sudani ile bir araya gelen Genel Sekreter, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sudani: UNAMI sona ermesi, ilişkilerin bitişi değil

Başbakan Muhammed Şiya Sudani, UNAMI’nin görev süresinin sona ermesinin Irak-BM ilişkilerinin sonu anlamına gelmediğini; bunun aksine kalkınma ve sürdürülebilir büyüme odaklı yeni bir iş birliği döneminin başlangıcı olduğunu belirtti. Sudani, 2003’ten bu yana Irak’ta faaliyet gösteren UNAMI’nin katkılarını överek ülkenin diktatörlük, savaş ve terör dönemlerini geride bıraktığını, bunun halkın fedakârlıkları sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Sudani, ülkede geçtiğimiz ay gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin özgür bir ortamda yapıldığını ve katılım oranının yüzde 56yı aştığını ifade ederek, "Hükümetin son 3 yıldır başlattığı hizmet ve kalkınma projelerinin kararlılıkla devam edecek" dedi. Dış politikada denge, egemenliğin korunması ve ulusal çıkarların esas alınmasının Irak’ı bölgesel krizlerden uzak tuttuğunu vurguladı.

Bağdat’ta "Birleşmiş Milletler Caddesi"

Sudani, eski Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, BM’nin Irak’taki rolüne saygı çerçevesinde Bağdat’ta bir caddeye "Birleşmiş Milletler Caddesi" adı verileceğini ve Meçhul Asker Anıtı yanında BM’ye ithafen bir anıt dikileceğini açıkladı.

Guterres: Irak bugün daha güvenli ve istikrarlı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak’ın terörle mücadelede gösterdiği cesaret, kararlılık ve dirençten övgüyle söz ederek, "Irak’ın terör ve dış müdahale üstesinden gelme konusundaki cesaretine ve kararlılığına tanıklık ettik. Bugün Irak, güven ve istikrar içinde olan bir ülkedir ve dünyanın bunu anlaması gerekir" dedi.

Guterres ayrıca BM’nin Irak’ın Suriye’deki Hol Kampındaki vatandaşlarını geri getirme konusundaki taahhüdünü takdir ettiğini ve Irak’ın son seçimleri başarıyla gerçekleştirmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Yeni dönemde Irak hükümetinin ülkede güven ve istikrarı daha da güçlendirmesini temenni etti.

UNAMI’nin yıllar boyunca savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine katkı sunduğunu hatırlatan Guterres, misyonun görev süresinin sona ermesine rağmen BM’ye bağlı kalkınma ve insani yardım kuruluşlarının Irak’ta çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. "BM olarak Irak’la birlikte, müreffeh ve istikrarlı bir ülke inşa etme yolunda durmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı ve Irak’ı "medeniyetin, tarihin ve insanlığın toprağı" olarak niteledi.

UNAMI’nin geçmişi

UNAMI, 2003 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla kurulmuştu. Misyonun görev süresinin, Irak hükümetinin talebi doğrultusunda yapılan son uzatmanın ardından resmen sona erdirilmesi kararlaştırılmıştı.

