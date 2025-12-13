DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.069,08 0,08%

Havza'da Genç Kızılay Gençlik Buluşması

Genç Kızılay Havza Şubesi, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısı ve film gösterimiyle gençleri bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 21:36
Havza'da Genç Kızılay Gençlik Buluşması

Havza'da Genç Kızılay Gençlik Buluşması

Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından düzenlenen buluşma, Havza Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde, Genç Kızılay Samsun İl Başkanı Begüm Comart başkanlığında Genç Kızılay Havza Yönetim Kurulu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı ve değerlendirmeler

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genç Kızılay Havza İlçe Başkanı İrem Uyaroğlu, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vererek; "Genç Kızılay Havza yönetimi ve gönüllüleri olarak ihtiyaç sahiplerimize için yüreklere dokunacak çalışmalarımıza ve etkinliklerimize devam edeceğiz." dedi.

Genç Kızılay Samsun İl Başkanı Begüm Comart ise yürütülen çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, "Kızılay olarak biz büyük bir aileyiz. İhtiyaç sahiplerine her zaman el uzatmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Gönüllülük esasi ile çalışmalarımızda bizlere destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar konuşuldu.

Gençlik Buluşması

Toplantının ardından aynı salonda düzenlenen Gençlik Buluşmasına geçildi. Etkinlikte gençler patlamış mısır eşliğinde film izledi.

Programa Begüm Comart ve İrem Uyaroğlu'nun yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Havza Meslek Yüksekokulu Genç Kızılay Gönüllüleri, Havza MYO öğrencileri ve davetliler katıldı.

HAVZA’DA GENÇ KIZILAY’DAN GENÇLİK BULUŞMASI

HAVZA’DA GENÇ KIZILAY’DAN GENÇLİK BULUŞMASI

HAVZA’DA GENÇ KIZILAY’DAN GENÇLİK BULUŞMASI

İLGİLİ HABERLER

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep Emre Apartmanı Faciası: Anne 6 Yakınını Kaybetti, Adalet İstiyor
2
İHA'ya 'Yılın Haber Ajansı' Ödülü — Miss Beauty Of Turkey 2025
3
Pendik'te İSKİ Çalışanı Su Borusunu Kesti, İddialara Göre Tamire Geri Döndü
4
Isparta'da Başsız Ceset Olayı: Ferdi Özdemir Defnedildi, 5 Gözaltı
5
AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz İstifa Etti
6
Esenyurt'ta Trafikte Yaşlıyı Darp Eden Şüpheli Yakalandı
7
Fethiye’de elektrikli motosiklete çarpan araç: 1 ölü

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama