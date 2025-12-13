Havza'da Genç Kızılay Gençlik Buluşması

Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından düzenlenen buluşma, Havza Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde, Genç Kızılay Samsun İl Başkanı Begüm Comart başkanlığında Genç Kızılay Havza Yönetim Kurulu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı ve değerlendirmeler

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genç Kızılay Havza İlçe Başkanı İrem Uyaroğlu, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vererek; "Genç Kızılay Havza yönetimi ve gönüllüleri olarak ihtiyaç sahiplerimize için yüreklere dokunacak çalışmalarımıza ve etkinliklerimize devam edeceğiz." dedi.

Genç Kızılay Samsun İl Başkanı Begüm Comart ise yürütülen çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, "Kızılay olarak biz büyük bir aileyiz. İhtiyaç sahiplerine her zaman el uzatmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Gönüllülük esasi ile çalışmalarımızda bizlere destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar konuşuldu.

Gençlik Buluşması

Toplantının ardından aynı salonda düzenlenen Gençlik Buluşmasına geçildi. Etkinlikte gençler patlamış mısır eşliğinde film izledi.

Programa Begüm Comart ve İrem Uyaroğlu'nun yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Havza Meslek Yüksekokulu Genç Kızılay Gönüllüleri, Havza MYO öğrencileri ve davetliler katıldı.

