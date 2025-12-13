DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.847.350,27 0,17%

Arifiye'de Hırdavat Dükkanı Alev Topuna Döndü

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Artvin Sanayi'de bir hırdavat dükkanı çıkan yangında alev aldı; itfaiye uzun uğraş sonrası kontrol altına alıp söndürdü.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 21:11
Arifiye'de Hırdavat Dükkanı Alev Topuna Döndü

Arifiye'de hırdavat dükkanı alev topuna döndü

İtfaiye ve polis ekipleri müdahale etti, yangın kontrol altına alındı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, Artvin Sanayi içinde bulunan bir hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dükkanın iki katlı olması ve alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durum yetkililere bildirildi; olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yoğun çalışma sonucu yangına müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİNDE BULUNAN HIRDAVAT DÜKKANI ALEV TOPUNA DÖNDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN...

SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİNDE BULUNAN HIRDAVAT DÜKKANI ALEV TOPUNA DÖNDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN SEFERBER OLDUĞU YANGIN, UZUN UĞRAŞLAR NETİCESİNDE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİNDE BULUNAN HIRDAVAT DÜKKANI ALEV TOPUNA DÖNDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN...

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arifiye'de Hırdavat Dükkanı Alev Topuna Döndü
2
Guterres: Bugün Irak güven ve istikrar içinde
3
Fatih'te Hafif Ticari Araç Taksiye Çarptı: Sürücü 'Hiçbir Şey Olmamış Gibi' Yoluna Devam Etti
4
Tayland: "Kamboçya’nın Askeri İmkanlarını Etkisiz Hale Getireceğiz"
5
Zelenskiy, Başkan Trump ile Kritik Görüşme Yapacak
6
Osmaniye'de 9 Tavuk Çalan Zanlı S.G. Tutuklandı
7
Dilovası faciasında iddianame hazırlandı: Sanıklar 'olası kast'la yargılanıyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama