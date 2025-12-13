Arifiye'de hırdavat dükkanı alev topuna döndü

İtfaiye ve polis ekipleri müdahale etti, yangın kontrol altına alındı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, Artvin Sanayi içinde bulunan bir hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dükkanın iki katlı olması ve alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durum yetkililere bildirildi; olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yoğun çalışma sonucu yangına müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

