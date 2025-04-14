15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

15 Nisan’a (Bugün) dikkat! Kar yağışı taşlaşacak: Bu sefer o kesimi vuracak. Bahar mevsiminin ortasına girdiğimiz şu günlerde, lapa lapa karın hayatı felç etmeye devam ettiği görülmekte. Okullara tatil haberleri her gün açıklanırken, bu durumdan kamu çalışanları da etkileniyor. Vatandaşlar, kar yağacak iller listesi ve okulların durumunu sürekli araştırıyor. Peki, 15 Nisan’da kar yağacak mı? 15 Nisan okullar tatil mi? Hangi illere kar yağacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika tahminlerine göre, yurdun bazı bölgelerinde 15 Nisan 2025 Salı günü kar yağışı bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ve soğuk hava dalgası, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğe benzerken, özellikle hafta sonuna yaklaşırken, hava sıcaklıklarında değişimlerin meydana geleceği tahmin ediliyor.

15 Nisan Kar Yağacak İller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dikkat çeken tahminlerine göre, 15 Nisan Salı günü Türkiye'nin bazı illerinde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı ve Van bulunuyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olması beklenirken, bazı bölgelerde sulu kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen kar yağışının, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar Hakkari il geneli ile Van ve Bitlis'in güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması önem taşıyor. Öte yandan, Erzurum ve Bayburt il geneli ile Erzincan'ın doğu ve Kars'ın batı ilçelerinde de kar yağışının bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

15 Nisan Okullar Tatil Olacak mı?

Yurdun farklı bölgelerinde kar ve soğuk havanın etkisini sürdürmesi ile özellikle Orta Karadeniz ve İç Anadolu'daki öğrencilerde kar tatili beklentisi oluştu. Ancak, şu ana kadar 15 Nisan Salı gününe dair herhangi bir resmi kar tatili açıklaması yapılmadı. Günün ilerleyen saatlerinde Valilikler veya Kaymakamlıklar tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılması halinde, haberimizde güncel bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Zirai Don Uyarısı

Kar yağışının yanı sıra, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarım sektörü için önemli bir uyarıda bulundu. Kütahya, Afyonkarahisar ve İç Anadolu Bölgesi'nin geneli ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren zirai don riskinin devam edeceği belirtilirken, çiftçilerin dikkatli olması ve gereken önlemleri alması gerektiği vurgulandı.