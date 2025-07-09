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15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz: Resmi Gazete'de Duyuruldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşımada ücretsiz sefer uygulaması başladı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 12:41
15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz: Resmi Gazete'de Duyuruldu

Önemli Karar Resmi Gazete'de Yayınlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen bir karar için kapı araladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'deki toplu taşıma hatları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşların Ulaşım Kolaylığı İçin

Bu karar, vatandaşların anma programları ve etkinliklerine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylanan bu düzenleme, toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı hatları da içeriyor.

Ücretsiz Toplu Taşıma Hatları

15 Temmuz 2025 Salı günü hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağına dair bilgiler de netlik kazandı. İşte o hatlar:

  • Marmaray: İstanbul'un iki yakasını Asya ve Avrupa arasında denizin altından birleştiren Marmaray hattı, gün boyunca tüm seferlerinde ücretsiz olacak.
  • İZBAN: İzmir'in kuzey ve güney aksını birbirine bağlayan İZBAN, Aliağa'dan Selçuk'a kadar olan tüm istasyonlarda ücretsiz hizmet sunacak.
  • Başkentray: Ankara'da Sincan ile Kayaş arasında günlük yaşamda önemli bir yer tutan Başkentray da ücretsiz seferler düzenleyecek.
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı: İstanbul'un tarihi dokusuna tanıklık eden bu hat da ücretsiz olacağı açıklandı.
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı: İstanbul Havalimanı’na hızlı ulaşım sağlayan bu modern metro hattı da 15 Temmuz'da yolcularından ücret almayacak.

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