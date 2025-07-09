15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz: Resmi Gazete'de Duyuruldu

Önemli Karar Resmi Gazete'de Yayınlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen bir karar için kapı araladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'deki toplu taşıma hatları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşların Ulaşım Kolaylığı İçin

Bu karar, vatandaşların anma programları ve etkinliklerine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylanan bu düzenleme, toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı hatları da içeriyor.

Ücretsiz Toplu Taşıma Hatları

15 Temmuz 2025 Salı günü hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağına dair bilgiler de netlik kazandı. İşte o hatlar: