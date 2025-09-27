Bakan Bak'tan Aysel Önder'e Tebrik: Dünya Rekoru ve Altın Madalya

Bakan Bak'tan Aysel Önder'e Tebrik
Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hindistan'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre T20 finalinde 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Önder'i yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Hindistan'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre T20 finalinde 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Önder'i canıgönülden kutluyorum. Elde ettiği madalyayla ülkemizi gururlandıran milli sporcumuza, antrenörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli sporcumuz Aysel Önder'in başarılarının devamını diliyorum."
Osman Aşkın Bak'ın tebrik mesajı, Aysel Önder ve ekibine verilen desteği vurguladı ve milli spor camiasında büyük takdir topladı.