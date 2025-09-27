Bakan Bak'tan Aysel Önder'e Tebrik: Dünya Rekoru ve Altın Madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hindistan'daki Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kıran Aysel Önder'i altın madalya için tebrik etti.