Aydın Güzelçamlı'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Güzelçamlı açıklarında jandarma ve Sahil Güvenlik ortak operasyonuyla 7 düzensiz göçmen tespit edildi, 5 organizatör şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 21:11
Aydın Güzelçamlı'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Güzelçamlı açıklarında göçmen kaçakçılığı operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu Güzelçamlı açıklarında yasa dışı göç girişimi engellendi. Operasyonda 7 düzensiz göçmen tespit edilirken, olayla bağlantılı 5 organizatör şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Operasyonun ayrıntıları

Güzelçamlı Mahallesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber motorlu teknede yapılan kontrolde, teknenin yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmeni taşıdığı belirlendi. Olay üzerine Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve elde edilen bulgular

Soruşturma kapsamında yapılan PTS, HGS, KGS ve iş yeri kamera görüntüsü incelemelerinde düzensiz göçmenlerin bölgeye bir araçla getirildiği, birkaç kişi tarafından karşılanıp tekneye bindirildiği tespit edildi. Bu bulgular, organizasyonun planlı şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Ele geçirilenler ve son işlemler

Operasyonda 1 tekne, 3 cep telefonu ve 4 can simidi ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN MÜŞTEREK ÇALIŞMASIYLA GÜZELÇAMLI...

AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN MÜŞTEREK ÇALIŞMASIYLA GÜZELÇAMLI AÇIKLARINDA YASA DIŞI GÖÇ GİRİŞİMİ ENGELLENDİ, OLAYLA BAĞLANTILI 5 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 İlçenin Muhtarları Tek Ses: Sapanca Gölü 'Sanayinin Değil Yaşamın Kaynağı'
2
Sivas'ta Cezaevi Otobüsü Kaza Yaptı: Vali Şimşek Yaralıları Ziyaret Etti
3
Macron 8 Aralık'ta Londra'da Zelenskiy, Starmer ve Merz ile Görüşecek
4
Vahap Seçer: Mersin’i Çok Daha Muhteşem Bir Kent Yapacağız
5
Niğde'de Tavuk Döner Şüphesi: 7 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
6
Kayseri'de 30 İşçi Tavuk Pilav Sonrası Hastaneye Kaldırıldı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi