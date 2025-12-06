Aydın Güzelçamlı'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Güzelçamlı açıklarında göçmen kaçakçılığı operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu Güzelçamlı açıklarında yasa dışı göç girişimi engellendi. Operasyonda 7 düzensiz göçmen tespit edilirken, olayla bağlantılı 5 organizatör şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Operasyonun ayrıntıları

Güzelçamlı Mahallesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber motorlu teknede yapılan kontrolde, teknenin yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmeni taşıdığı belirlendi. Olay üzerine Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve elde edilen bulgular

Soruşturma kapsamında yapılan PTS, HGS, KGS ve iş yeri kamera görüntüsü incelemelerinde düzensiz göçmenlerin bölgeye bir araçla getirildiği, birkaç kişi tarafından karşılanıp tekneye bindirildiği tespit edildi. Bu bulgular, organizasyonun planlı şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Ele geçirilenler ve son işlemler

Operasyonda 1 tekne, 3 cep telefonu ve 4 can simidi ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

