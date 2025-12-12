DOLAR
Darıca'da temizlik görevlisi 60 bin dolar buldu ve polise teslim etti

Darıca'da temizlik görevlisi İbrahim Ada, ağacın dibinde bulduğu 60 bin doları polise teslim etti; para sahibine iade edildi ve Ada firma tarafından ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 13:00
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde görevli temizlik çalışanı, ağacın dibine bırakılmış bir poşette bulduğu büyük miktardaki parayı polise teslim ederek örnek davranış sergiledi.

Buluntu ve teslim süreci

Bayramoğlu Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde faaliyet gösteren zincir markette temizlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Ada, 2 gün önce sabah temizliği sırasında market önündeki ağacın dibinde bırakılmış kargo poşetini fark etti. Poşeti çöpe atmak üzere eline alan Ada, poşetin ağırlığını görünce açtı ve içinde para olduğunu gördü.

Ada durumu market müdürüne bildirdi. Müdür ile birlikte paket kontrol edildikten sonra paranın çok olduğu görülerek Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği'ne teslim edildi. Polis ekiplerinin yaptığı sayımda paketteki miktarın toplam 60 bin dolar olduğu tutanakla kayıt altına alındı ve kısa süre sonra sahibine teslim edildi.

İfadeler

İbrahim Ada olayla ilgili, poşeti geri dönüşüme atmak için aldığını, ağırlığını fark edince açtığını ve parayı görünce hemen müdürüne gösterdiğini belirtti. Ada, karakolda sayım yaptırıldığını ve paranın 60 bin dolar olduğunu öğrendiklerini, aklından asla kötü bir niyet geçmediğini ve paranın sahibi geldiğinde teşekkür ettiğini ifade etti.

Firma ödüllendirdi

Çalıştığı firma, Ada'nın dürüstlüğünü karşılıksız bırakmadı. Yetkililer tarafından kendisine hediye çeki ve çeşitli hediyeler verildi. Firma yetkilisi Yakup Berk İbrahim Ada'nın hassasiyetinin örnek bir davranış olduğunu belirterek, yönetimin bilgilendirilip emniyet ekiplerinin çağrıldığını ve paranın tutanakla teslim edildiğini söyledi. Berk, sayımda 60 bin dolar olduğu tespit edilen paranın teslimi için Ada'ya teşekkür ettiklerini ifade etti.

