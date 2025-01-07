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15 Temmuz Derneği, Sarıkamış Harekatı'nı Unutmadı

15 Temmuz Derneği, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı için düzenlenen anma yürüyüşüne katıldı, şehitler için dualar edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:12
15 Temmuz Derneği, Sarıkamış Harekatı'nı Unutmadı

15 Temmuz Derneği, Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılını Andı

15 Temmuz Derneği üyeleri, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma yürüyüşüne katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kars Sarıkamış'ta gerçekleştirilen anma etkinlikleri sırasında binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılanlar, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyarak şehit askerler için dualar etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Yürüyüşe, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve dernek yönetimi, gaziler ile şehit yakınları da katıldı.

“Milli Mücadele Ruhunu Diri Tutmak Görevimiz”

Açıklamada görüşlerini paylaşan Turunç, Sarıkamış şehitlerinin kahramanlıklarının asla unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Sarıkamış Harekatı'nın tarihteki önemine vurgu yaparak, "Sarıkamış, vatan uğruna fedakarlığın ve inancın en önemli örneklerinden biridir. Bizler, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları olarak bu Milli Mücadele ruhunu her zaman diri tutmayı görev biliyoruz" dedi.

Turunç, yürüyüşle geçmişteki kahramanlıkları bir kez daha hatırlayarak, şehitlere olan minneti ifade etmenin önemli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, bu tür etkinliklerin halkı bir araya getirdiğini ve tarih bilincini güçlendirdiğini belirtti.

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