15 Temmuz direnişinin 8. yıl dönümünde 90 bin camiden sela yükseldi

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YIL DÖNÜMÜ



Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmanın gururunu bir kez daha yaşadı. Bu anlamlı gün, milletin birlik ve beraberlik ruhunu yeniden pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinliklerle anıldı. 15 Temmuz 2016 gecesi, milletin iradesine ve demokrasisine karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimi, milletin destansı direnişiyle bertaraf edilmişti.

O gece yaşanan kahramanlıklar ve birlik ruhu, her yıl 15 Temmuz’da anılıyor ve hatırlatılıyor. Bu yıl da 15 Temmuz direnişinin 8. yıl dönümünde, Türkiye genelindeki 90 bin camiden aynı anda sela okundu. Bu anlamlı etkinlik, millete o karanlık geceyi ve kahramanlık destanını bir kez daha hatırlattı.

90 BİN CAMİDEN SELA SESLERİ YÜKSELDİ

15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde, saat 00.13’te Türkiye’nin dört bir yanındaki 90 bin camiden sela sesleri yükseldi. Bu etkinlik, milletin hain darbe girişimine karşı gösterdiği direnişi ve kahramanlığı simgeleyen bir anma niteliğindeydi. Sela sesleri, millete manevi bir güç ve birlik ruhu aşılamak amacıyla okundu.

Milletin Zaferi #15Temmuz’un 8. yılında Türkiye’deki tüm camilerden sela okunuyor. https://t.co/W3lbNFhJ01 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) Temmuz 15, 2024

Sela, İslam kültüründe önemli bir yere sahiptir ve genellikle önemli olaylar ve acil durumlar için okunur. 15 Temmuz 2016 gecesi de sela sesleri, milletin direnişine manevi bir destek sağladı. Bu yıl da aynı saatte, aynı anda yükselen sela sesleri, milletin birlik ve beraberlik mesajını yeniden hatırlattı.

MİLLETE İHANETE KARŞI BİRLİK RUHU

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, milletin iradesine karşı gerçekleştirilen saldırıya karşı sela sesleri, millete birlik ve beraberlik ruhunu aşılamıştı. O gece, Türkiye genelindeki camilerden okunan selalar, halkın sokaklara dökülerek demokrasiye sahip çıkmasını sağladı. Bu yıl da aynı amaçla okunan selalar, milletin birlik ve beraberlik ruhunu yeniden canlandırdı.

Cumhurbaşkanı ve yetkililer, 15 Temmuz’un önemine vurgu yaparak, milletin demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığını bir kez daha hatırlattı. Bu anlamlı gün, Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anıldı ve şehitler için dualar edildi.

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ VE ANMALAR

15 Temmuz’un 8. yıl dönümünde, sadece sela okumakla kalınmadı, aynı zamanda çeşitli anma etkinlikleri de düzenlendi. Türkiye genelinde şehitler için mevlitler okundu, dualar edildi ve çeşitli anma programları gerçekleştirildi. İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzenlenen etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen programlarda, 15 Temmuz’un önemi ve milletin direnişi bir kez daha vurgulandı. Etkinliklerde, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz direnişi, Türkiye’nin demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığının bir simgesi olarak tarihe geçti.

Bu yıl da 15 Temmuz’un 8. yıl dönümünde, Türkiye genelindeki 90 bin camiden yükselen sela sesleri, milletin birlik ve beraberlik ruhunu yeniden canlandırdı. Milletin destansı direnişi ve kahramanlıkları, bu anlamlı günün anılmasına vesile oldu.