Bursa'da Vinçli Kamyon Alev Alev Yandı: 6. Katta Taşınma Sırasında Yangın

Bursa'da vinçli kamyon alev aldı, site sakinleri paniğe kapıldı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir lüks sitede meydana geldi. Bir ailenin eşyalarını 6. kattaki dairenin balkonuna çıkarmak için kullanılan vincin bağlı olduğu kamyonun kabin kısmında yangın çıktı.

Kabinin alev alması kısa sürede site içinde yoğun paniğe ve duman oluşmasına yol açtı. Olay yerindeki yoğun duman nedeniyle çevredeki yaşam alanlarında da olumsuz etkiler görüldü.

Müdahale ve Hasar

Alev alev yanan vinçli kamyona ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı; ellerinde su dolu damacanalarla müdahale edildi. Ardından itfaiye ekipleri gelerek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, kamyonun kabin kısmında maddi hasar oluştu.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi; yetkililer yangının nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.

