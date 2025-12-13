DOLAR
Türkchopper MC Bilecik’te Resmen Faaliyete Başladı

Türkchopper MC, Bilecik’te il temsilciliğini kurdu; güvenli sürüş, sosyal projeler ve chopper kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:30
Türkiye’nin köklü motosiklet kulüplerinden Türkchopper MC, güçlü kardeşlik bağları ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla Bilecik’te il temsilciliğini hayata geçirdi. Kulüp, kuruluşundan bu yana birçok ildeki yapılanmasıyla kardeşlik, disiplin, yol güvenliği, sürüş kültürü, yardımseverlik ve vatan sevgisi gibi değerleri merkeze alarak faaliyet gösteriyor.

Hedef: Güvenli sürüş ve toplum hizmeti

Türkchopper MC Bilecik ekibi, şehrin motosiklet kültürüne yeni bir soluk getirmeyi, güvenli sürüş disiplinini yaymayı, sosyal projeler üretmeyi ve motosiklet farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Kulüp, Bilecik’te chopper tutkunlarını bir araya getirerek güçlü bir motosiklet topluluğu oluşturmayı planlıyor.

Bilecik İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada: "Kulüp çatısı altındaki motosiklet tutkunları, yalnızca yerel etkinliklerle değil, aynı zamanda ulusal çapta düzenlenen büyük buluşmalar ile de dikkat çekiyor. Her yıl belirli dönemlerde gerçekleştirilen bu organizasyonlarda, Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kulüp üyesi bir araya gelerek uzun yol sürüşleri yapıyor; birlik ve beraberlik ruhunu yollara taşıyor. Türkchopper MC Bilecik ekibi, şehrin motosiklet kültürüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Kulüp, güvenli sürüş disiplinini yaymayı, sosyal projeler üretmeyi ve şehirde motosiklet farkındalığını artırmayı hedefliyor. Bununla birlikte, Bilecik’e renk katacak etkinlikler düzenleyerek, özellikle chopper tutkunlarını bir araya toplamayı ve güçlü bir motosiklet topluluğu oluşturmayı planlıyor. Yapılan duyuruda, Türkchopper MC Bilecik temsilciliğinin tüm motosiklet severlere kapılarının açık. Türkchopper MC, Bilecik’te gerçekleştireceği sürüşler, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kültürel etkinliklerle şehrin sosyal hayatına katkı sunmaya devam edecek" denildi.

Üye ve etkinlik çağrısı: Yapılan duyuruda temsilciliğin tüm motosiklet severlere açık olduğu vurgulandı; ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek sürüşler ve sosyal faaliyetlerle şehrin sosyal hayatına katkı sağlanması hedefleniyor.

