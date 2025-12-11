Fırat Üniversitesi'nde 'Annem kanseri ikinci kez yendi' anonsu dakikalarca alkışlandı

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vetakort Veteriner Fakültesi Müzik, Sanat ve Halk Oyunları Topluluğu etkinliği, hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu.

Etkinliğin sunuculuğunu yapan Veteriner Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Gazi Mustafa Atak, konuşmasının başında annesinin kanseri ikinci kez yendiğini duyurarak sevincini salondakilerle paylaştı. Atak'ın bu açıklaması salon dolusu izleyici tarafından dakikalarca alkışlandı.

Bir farkındalık oluşturmak istedim

Gazi Mustafa Atak, konuşmasında şunları ifade etti: 'Biz, Vetakort Halk Oyunları ve Müzik Topluluğu olarak 2022 yılında öğrenciler tarafından kurulan bir kulübüz. Bugün de burada ve daha öncesinde de farklı mekanlarda yaptığımız etkinliklerle seyircileri gerçekten çok eğlendiriyoruz. Bugün salonda müthiş derecede bir kalabalık ve müthiş derecede bir enerji var. Seyircilerimizin birçoğu yer bulamadığı için maalesef burada kalamadı. Birçoğu merdivende, birçoğu yan yana sıkış sıkış oturdu. Çok yoğun ilgi var. Bugün ayrıca kanserli hastalar için, annem için özellikle bir yere değinmek istedim. Bir farkındalık oluşturmak istedim. Sahnenin, seyircinin hoşuna gitti. Umarım bir farkındalık oluşturmuş olabilirim. Onun haricinde oyunlarımız hala devam ediyor. Müthiş derecede eğleniyoruz. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'.

Vetakort tarafından hazırlanan gösteriler yoğun ilgi gördü. Salon tamamen dolarken, birçok izleyici yer bulamadığı için merdivenlerde ve ayakta gösteriyi takip etti. Öğrencilerin sahnelediği halk oyunları, müzik performansları ve koreografiler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN VETAKORT’UN MÜZİK VE HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ. ETKİNLİKTE SUNUCULUĞU ÜSTLENEN, ANNESİNİN KANSERİ İKİNCİ KEZ YENDİĞİNİ AÇIKLAYAN, ÖĞRENCİ GAZİ MUSTAFA ATAK’IN SÖZLERİ SALONDA DAKİKALARCA ALKIŞLANDI