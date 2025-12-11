DOLAR
42,61 -0,03%
EURO
49,95 -0,26%
ALTIN
5.775,72 0,33%
BITCOIN
3.842.849,53 2,39%

Fırat Üniversitesi'nde 'Annem kanseri ikinci kez yendi' anonsu dakikalarca alkışlandı

Vetakort etkinliğinde sunucu Gazi Mustafa Atak, annesinin kanseri ikinci kez yendiğini duyurdu; salon uzun süre alkışla karşılık verdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:49
Fırat Üniversitesi'nde 'Annem kanseri ikinci kez yendi' anonsu dakikalarca alkışlandı

Fırat Üniversitesi'nde 'Annem kanseri ikinci kez yendi' anonsu dakikalarca alkışlandı

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vetakort Veteriner Fakültesi Müzik, Sanat ve Halk Oyunları Topluluğu etkinliği, hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu.

Etkinliğin sunuculuğunu yapan Veteriner Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Gazi Mustafa Atak, konuşmasının başında annesinin kanseri ikinci kez yendiğini duyurarak sevincini salondakilerle paylaştı. Atak'ın bu açıklaması salon dolusu izleyici tarafından dakikalarca alkışlandı.

Bir farkındalık oluşturmak istedim

Gazi Mustafa Atak, konuşmasında şunları ifade etti: 'Biz, Vetakort Halk Oyunları ve Müzik Topluluğu olarak 2022 yılında öğrenciler tarafından kurulan bir kulübüz. Bugün de burada ve daha öncesinde de farklı mekanlarda yaptığımız etkinliklerle seyircileri gerçekten çok eğlendiriyoruz. Bugün salonda müthiş derecede bir kalabalık ve müthiş derecede bir enerji var. Seyircilerimizin birçoğu yer bulamadığı için maalesef burada kalamadı. Birçoğu merdivende, birçoğu yan yana sıkış sıkış oturdu. Çok yoğun ilgi var. Bugün ayrıca kanserli hastalar için, annem için özellikle bir yere değinmek istedim. Bir farkındalık oluşturmak istedim. Sahnenin, seyircinin hoşuna gitti. Umarım bir farkındalık oluşturmuş olabilirim. Onun haricinde oyunlarımız hala devam ediyor. Müthiş derecede eğleniyoruz. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'.

Vetakort tarafından hazırlanan gösteriler yoğun ilgi gördü. Salon tamamen dolarken, birçok izleyici yer bulamadığı için merdivenlerde ve ayakta gösteriyi takip etti. Öğrencilerin sahnelediği halk oyunları, müzik performansları ve koreografiler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN VETAKORT’UN MÜZİK VE HALK OYUNLARI...

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN VETAKORT’UN MÜZİK VE HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ. ETKİNLİKTE SUNUCULUĞU ÜSTLENEN, ANNESİNİN KANSERİ İKİNCİ KEZ YENDİĞİNİ AÇIKLAYAN, ÖĞRENCİ GAZİ MUSTAFA ATAK’IN SÖZLERİ SALONDA DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

GAZİ MUSTAFA ATAK (SOL EN ÖNDE)

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eleşkirt'te Karla Kapanan 10 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
2
Antalyalıların tercihi "Halk Et" 6 yaşında
3
Bursa'da Üst Geçidi Kullanmayan Yaya Otomobille Çarpıştı
4
İzmir'de Belediye İşçileri Yarım Gün İş Bıraktı: Ödeme Krizi ve 300+ İşçi Talebi
5
Eskişehir'de Felç Kalan Motosiklet Sürücüsü, Tedavi Sırasında Dava Şoku
6
Trump'tan 'Altın Kart' Programı: 1 Milyon Dolara Hızlandırılmış ABD Vatandaşlığı
7
Mitral Kapak Yetersizliğine Mandallama (MitraClip) ile Tedavi

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027