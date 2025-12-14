DOLAR
Karabük'te şüpheli ölüm: Abizer Yanar olayında 1 kişi tutuklandı

Karabük'te ölü bulunan Abizer Yanar ile ilgili gözaltına alınan Y.A. tutuklandı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 00:51
Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Karabük'te, kendisinden haber alınamayan Abizer Yanar ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte kaldığı otelden hastaneye gitmek üzere ayrılan Abizer Yanar'dan bir daha haber alınamadı. Beraber yaşadığı S.Y.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonucu Yanar'a ait aracın Cumhuriyet Mahallesi ile Kapullu Mahallesi bağlantı yolunda olduğu tespit edildi. Araç çevresinde yapılan aramalarda Yanar'ın, yakınlardaki ağaçlık alanda hareketsiz halde yattığı belirlendi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Abizer Yanar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk incelemelerde Yanar'ın vücudunda darp, kesici ya da delici alet yarasına rastlanmadı. Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında, otelden ayrıldıktan sonra Yanar'ın Y.A. ile ormanlık alanda buluştuğu belirlendi. Y.A. gözaltına alınırken, Yanar'ın buluşma sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdiği ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

