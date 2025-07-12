15 Temmuz Emniyet Şehitleri Ankara'da Anıldı

15 Temmuz Emniyet Şehitleri Ankara'da Saygıyla Anıldı

Başkent Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan polisler için anlam dolu bir anma programı gerçekleştirildi.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Judo Federasyonu iş birliğiyle yapıldı.

Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Ankara Emniyet Müdürlüğü yöneticileri, polisler, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte, 15 Temmuz gecesine ait güvenlik kamerası görüntüleri sinevizyonda gösterildi. İzleyiciler, darbe girişimi sırasında Ankara’ya atılan bombalar ve yaşanan saldırılara ait görüntüler karşısında duygusal anlar yaşadı. Ayrıca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınarak başından vurulan Turgut Aslan'a dair görüntüler de katılımcılarla paylaşıldı.

Turgut Aslan'dan Anlamlı Mesaj

Programda konuşan Turgut Aslan, darbeci çeteler tarafından şehit edilen koruma polisi Hasan Gülhan ve tüm şehitlerin unutulmayacağını vurguladı. Genç kuşakların 15 Temmuz'u unutmaması gerektiğini belirten Aslan, "Ülkemizin el değiştirmesi amaçlanan o gecenin tekrar yaşanmaması için bu anmalar çok kıymetli. Gençlerimizin bilinçli olması şart." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Turgut Aslan’a günün anısına plaket takdim edildi.

Etkinlikte ayrıca 100'ün üzerinde yıldız ve genç judo sporcusu gösteri sundu. Judo Ankara İl Şampiyonası'nda derece alan sporculara madalyalarının da verildiği programda, kadınlar 36 kilo kategorisinde birinci olan Zeynep Saygı, madalyasını Turgut Aslan'ın elinden aldı.

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polisler için anma programı düzenlendi. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapıldı. Etkinlikte 100'ün üzerinde yıldız ve genç judo sporcusu gösteri sundu.

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polisler için anma programı düzenlendi. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapıldı. Etkinlikte 100'ün üzerinde yıldız ve genç judo sporcusu gösteri sundu.