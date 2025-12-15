DOLAR
Battalgazi Belediyesi Pınarbaşı Göleti'nde Detaylı Temizlik Çalışması

Battalgazi Belediyesi ekipleri, yağmur sonrası Pınarbaşı Göleti çevresindeki çamur ve kirliliği 2 su tankeri, 1 süpürge aracı ve 10 personelle temizledi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:05
Battalgazi Belediyesi Pınarbaşı Göleti'nde Detaylı Temizlik Çalışması

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmur sonrası Pınarbaşı Göleti çevresinde oluşan çamur ve kirliliğe karşı kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın ayrıntıları

Ekipler, yağışların ardından gölet etrafından yola ve kaldırımlara taşan çamur birikintilerine müdahale etti. 2 su tankeri, 1 süpürge aracı ve 10 personel ile yürütülen çalışmalarda yol ve kaldırımlarda yıkama ve süpürme işlemleri yapılarak alan kısa sürede temizlendi.

Belediyenin açıklaması

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde çevre temizliği ve halk sağlığı önceliğiyle yağış sonrası oluşabilecek olumsuzluklara karşı sahadaki müdahalelerini sürdüreceğini ve kent estetiğini korumaya yönelik çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

