Gaziantep Büyükşehir’den TA2 Hattı: Ümmü Gülsüm Yurdu–GAÜN Arasında Yeni Hat

Gaziantep Büyükşehir’den TA2 hattı hizmete girdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ağına yeni bir hat daha ekleyerek öğrenci ve bölge halkının ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor. TA2 koduyla hizmet verecek hat, Ümmü Gülsüm Yurdu–Primemall AVM–Tıp Fakültesi–Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) güzergahında çalışmaya başladı.

Başlangıç tarihi ve güzergah

15 Aralık 2025 tarihinden itibaren seferlere başlayan TA2 hattı, hattın üzerinde yer alan Ümmü Gülsüm Yurdu, Primemall AVM, Tıp Fakültesi ve GAÜN duraklarıyla yolculara hizmet veriyor.

Ücretsiz aktarma ve ring seferleri

TA2 hattını kullanan ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne gitmek isteyen yolcular, GAÜN bölgesinden TA3 ve B53 hatlarına ücretsiz aktarma yapabilecek. Ayrıca yolcuların zamandan tasarruf etmesi ve ulaşımda kolaylık sağlanması amacıyla GAÜN içerisinde ücretsiz ring seferleri de hizmete alındı.

Sefer bilgileri nasıl takip edilir?

TA2 hattının güncel hareket saatleri ve sefer bilgileri, Gaziantep Kart mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

