Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: Sürücünün Acı Çığlığı Kamerada
Olayın Detayları
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, seyir halindeyken devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Yaralanan sürücünün acı içinde kıvranıp bağırması, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
