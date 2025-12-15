DOLAR
Elazığ'da 3 Köyün İçme Suyu Boru Hatları Tamamlandı

Elazığ İl Özel İdaresi, Keban ilçesindeki Ulupınar, Sağdıçlar ve Aslankaşı köylerinde içme suyu boru hatları ve depolarını yenileyip hizmete aldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:03
Elazığ İl Özel İdaresi, Keban ilçesine bağlı Ulupınar, Sağdıçlar ve Aslankaşı köylerinde yürüttüğü içme suyu yenileme çalışmalarını tamamladı. Proje ile altyapı modernize edilirken, enerji maliyetlerinin azaltılması ve su temininde sürekliliğin sağlanması hedeflendi.

Ulupınar Köyü

Ekipler, içme suyunun kaynak noktasından yerleşim alanına basınçlı ve kesintisiz şekilde iletilmesini sağlamak üzere bir adet terfi binası inşa etti. Terfi sisteminin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu gerçekleştirildi ve sistemle entegre şekilde yaklaşık 4 bin metre içme suyu iletim hattı döşendi. Kurulan GES sayesinde enerji giderlerinin minimize edilmesi ve sürdürülebilir işletme hedefleniyor.

Sağdıçlar Köyü

Mevcut içme suyu kapasitesinin artırılması amacıyla 150 ton hacimli betonarme içme suyu deposu inşa edildi. Depoya su iletimini ve dağıtımını sağlayacak şekilde yaklaşık 3 bin metre içme suyu boru hattı tamamlanarak sistem devreye alındı.

Aslankaşı Köyü

İçme suyu arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla 75 ton kapasiteli içme suyu deposu yapımı gerçekleştirildi. Depo bağlantıları kapsamında yaklaşık 200 metre içme suyu boru hattı döşenerek tesis altyapısı tamamlandı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla köylerin içme suyu altyapısı modern standartlara kavuşurken, su kayıplarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve vatandaşlara sağlıklı, sürekli içme suyu temin edilmesi amaçlanıyor.

