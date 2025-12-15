Prof. Dr. Koruk: Endoskopi, Gastroskopi ve Kolonoskopi Erken Tanıda Hayati

Medical Point Gaziantep Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Koruk, gastroskopi (mide endoskopisi) ve kolonoskopi işlemleriyle ilgili toplumda oluşan yanlış algılara dikkat çekti ve bu işlemlerin erken tanı açısından önemini vurguladı.

Sedasyon ve işlem konforu

Prof. Dr. Koruk, güncel uygulamalarda işlemlerin sedasyon (uyutarak) altında gerçekleştirildiğini, bu nedenle hastaların çoğunlukla işlem sırasında ağrı hissetmediğini söyledi. "Sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde önemli yer tutan gastroskopi ve kolonoskopi işlemleri, kamuoyunda çoğu zaman ağrılı ve zor uygulamalar olarak algılanıyor. Oysa uzmanlar, bu işlemlerin günümüzde güvenli, kısa süreli ve hasta konforu gözetilerek uygulandığını belirtiyor" ifadelerini kullandı.

Hangi hastalıklarda kullanılıyor?

Prof. Dr. Koruk, gastroskopinin yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağı hastalıklarının tanısında kullanıldığını; kolonoskopinin ise kalın bağırsak ve terminal ince barsak hastalıklarının değerlendirilmesinde temel tanı yöntemlerinden biri olduğunu belirtti. Özellikle kolon kanserinin erken evrede tespit edilmesinde kolonoskopinin belirleyici rol oynadığını vurguladı.

İşlemlerin ertelenmemesi ve başvurulması gereken şikayetler

Prof. Dr. Mehmet Koruk, işlemlerin ertelenmesinin tanı sürecini geciktirebileceğine dikkat çekerek, mide ağrısı, uzun süreli reflü, kansızlık, nedeni açıklanamayan kilo kaybı, dışkıda kan, uzun süren kabızlık veya ishal gibi şikâyetleri olanların ve ailesinde kolon ve mide kanseri bulunanların gastroenteroloji uzmanına başvurması gerektiğini belirtti. Ayrıca, belirli yaş grubundaki bireylerde, şikâyet olmasa dahi tarama amaçlı kolonoskopinin önerildiğini ifade etti.

Bilgilendirme Medical Point Gaziantep Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü tarafından yapıldı.

