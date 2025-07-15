15 Temmuz Şehidi Ferdi Yurduseven, Samsun'da Anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Ferdi Yurduseven için anma programı düzenlendi. 19 Mayıs ilçesindeki kabrinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, sevenlerini bir araya getirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu gibi önemli isimler, şehidin Tepeköy Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi.

Etkinlikte, şehidin kabrine karanfil bırakıldı. Vali Tavlı, Milletvekili Kırcalı ve Başkan Topaloğlu daha sonra şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Ferdi Yurduseven için 19 Mayıs ilçesindeki kabri başında anma programı düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Ferdi Yurduseven için 19 Mayıs ilçesindeki kabri başında anma programı düzenlendi.