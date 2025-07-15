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15 Temmuz Şehidi Metin Arslan'ın Ablaları Gurur ve Hüzün İçinde

Metin Arslan'ın ablaları, şehitliyi gururla anarken aile acılarını da derin bir üzüntüyle yaşıyor.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 10:31
15 Temmuz Şehidi Metin Arslan'ın Ablaları Gurur ve Hüzün İçinde

Şehit Metin Arslan'ın Ablaları Gururu ve Hüznü Bir Arada Yaşıyor

15 Temmuz 2016'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbe girişimine direnirken başından vurularak şehit düşen Metin Arslan'ın ablaları, kardeşlerinin hatırasını yaşatırken, ailevi kayıplarının acısını da derin bir şekilde hissediyor.

Kardeşinin ardında bıraktığı boşluğu en çok hissedenler arasında bulunan Nurcan Arslan ve Fatma Arslan Ataman, Acının yanı sıra gurur dolu düşüncelerle de dolup taşıyorlar. 17 Eylül 2017'de anneleri Şazi Arslan'ı ve 10 Ekim 2020'de ise babaları Zeki Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorlar.

Ablalar, Öğlebeli Mezarlığı'ndaki, "15 Temmuz şehidi Metin Arslan" ve ailesi için oluşturulmuş olan kabirleri her zaman ziyaret edip, çiçeklerini suluyorlar.

Gurur ve Onur Dolu Hisler

Nurcan Arslan, kardeşini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, acılarının hâlâ ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti. Kardeşi ve tüm şehitlerle gurur duyduğunu dile getiren Arslan, "Ailemize ve kardeşime şehadet nasip olduğu için ve bu kutsal görevde canını verdiği için şerefli ve onurluyum." ifadesini kullandı.

Diğer abla, Fatma Arslan Ataman ise, 15 Temmuz'un halk iradesinin galip geldiği bir tarih olduğunu vurguladı. "Rabb'im bu ülkeye bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın." diyen Ataman, Metin'in vatanı savunmak için sokağa çıkarak nasıl bir cesaret gösterdiğini hatırlatarak, "Kendisine çok teşekkür ederim. Kardeşim olduğu için de gurur duyuyorum." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın ablaları, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. Darbe girişimine direndiği sırada başından vurularak şehit düşen Karabüklü 44 yaşındaki Arslan'ın ablası Nurcan Arslan ve Fatma Arslan Ataman, kardeşlerinin acısını yaşarken 17 Eylül 2017'de anneleri Şazi Arslan'ı, 10 Ekim 2020'de de babaları Zeki Arslan'ı kaybetti. Kız kardeşler, taşlarında "15 Temmuz şehidi Metin Arslan", "15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın annesi" ve "15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın babası" yazan Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabirlere sık sık giderek çiçekleri suluyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın ablaları, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. Darbe girişimine direndiği sırada başından vurularak şehit düşen Karabüklü 44 yaşındaki Arslan'ın ablası Nurcan Arslan ve Fatma Arslan Ataman, kardeşlerinin acısını yaşarken 17 Eylül 2017'de anneleri Şazi Arslan'ı, 10 Ekim 2020'de de babaları Zeki Arslan'ı kaybetti. Kız kardeşler, taşlarında "15 Temmuz şehidi Metin Arslan", "15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın annesi" ve "15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın babası" yazan Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabirlere sık sık giderek çiçekleri suluyor.

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