15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Motosikletli Polis Kazası: 2 Yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kazada, motosikletli iki polis memuru yaralandı. Beşiktaş'tan Üsküdar istikametine ilerleyen motosikletli polis ekiplerinin, köprüde geçiş sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle araç kontrolünü kaybettiği bildirildi.

Motosikletin devrilmesi neticesinde yere düşerek yaralanan polis memurlarına, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından köprünün Anadolu Yakası istikametinde bir süre trafik yoğunluğu meydana geldi. Olayın ardından yol tekrar trafiğe açıldı ve durum kontrol altına alındı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kazada, motosikletli 2 polis memuru yaralandı.