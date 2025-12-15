DOLAR
Arpaçay’da Atatürk İlkokulu Öğrencilerinden Milli Kültür Sergisi

Kars’ın Arpaçay ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı Milli Kültür Sergisi protokolün katılımıyla açıldı; sergi 1 hafta ziyaretçiye açık kalacak.

Protokolün katılımıyla açıldı

Kars’ın Arpaçay ilçesinde, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı Milli Kültür Sergisi büyük ilgi gördü. Serginin açılışını Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma, okul yöneticileri, Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler gerçekleştirdi.

Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek eserleri inceledi. Sergide, öğretmen, öğrenci ve velilerin uyum içinde ortaklaşa hazırladığı; geçmişi yansıtan el emeği göz nuru ürünler, araç ve gereçler, günümüzde kullanılmayan elektronik cihazlar ile mutfak kültürüne ait eserler yer aldı.

Kaymakam Akköz, yöresel ürünler ve eserler hakkında bilgi aldı ve etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Bu tür etkinliklerle köklü ve asil bir geçmişe sahip olan ecdadımızın gelenek ve göreneklerini, yaşadıkları zorlu şartları, kullandıkları alet, edevat ve cihazları yeni neslimize tanıtılması gerekiyor. Geçmiş ile günümüz yaşantısına ışık tutma açısında güzel bir çalışma oldu".

Kaymakam Akköz, serginin hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Protokol üyeleri daha sonra sergi salonundan ayrıldı.

Serginin 1 hafta süresince açık kalacağı bildirildi.

