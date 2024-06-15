15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği kapatan şüpheli tutuklandı

KÖPRÜDE EYLEM YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşam saatlerinde trafiği kapatan Resul Can Çatı isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Üzerinde "SMA" yazılı araçla köprüde eylem yapan Çatı, polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.

SMA HASTASI ÇOCUKLARA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ

Resul Can Çatı, emniyetteki ifadesinde, bu eylemi SMA hastası çocuklara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğini ve pişman olmadığını belirtti. Çatı, "SMA hastası çocukların sesini duyurmak için böyle bir şey yaptım, pişman değilim" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. Üzerinde sprey boya ile "SMA" yazılı bir araçla köprüyü trafiğe kapatan Resul Can Çatı, polis ekiplerini teyakkuza geçirmişti. Yaşanan olay sonrası kısa sürede ikna edilen şahıs, gözaltına alındı.



GÖZALTI SONRASI TUTUKLANDI

Gözaltı işlemleri Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Çatı, bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde, eylemini SMA hastası çocukların durumuna dikkat çekmek amacıyla yaptığını ve pişman olmadığını yineleyen Çatı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın hemen ardından trafik akışı polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede normale döndü. Şüphelinin aracı köprüden çekilerek, trafik rahatlatıldı. Köprünün kapanmasıyla oluşan trafik, polisin hızlı müdahalesiyle kısa sürede çözüldü.

