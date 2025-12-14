DOLAR
Kastamonu'da Pazar Yerinde Kavga: Cihan Çalışır Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Kuzeykent Pazar Alanı'nda çıkan kavgada bıçaklanan Cihan Çalışır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti; 4 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:31
Kastamonu'da Pazar Yerinde Kavga: Cihan Çalışır Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Pazar Yerinde Kavga: Cihan Çalışır Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent Pazar Alanında iki grup arasında, henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

Kavga sırasında Cihan Çalışır bıçaklanarak ağır yaralandı. Darp edilen kardeşi A. Ç. ise ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cihan Çalışır, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

A. Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

TEDAVİ ALTINA ALINAN CİHAN ÇALIŞIR HAYATINI KAYBETTİ.

TEDAVİ ALTINA ALINAN CİHAN ÇALIŞIR HAYATINI KAYBETTİ.

TEDAVİ ALTINA ALINAN CİHAN ÇALIŞIR HAYATINI KAYBETTİ.

