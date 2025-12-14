Kastamonu'da Pazar Yerinde Kavga: Cihan Çalışır Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent Pazar Alanında iki grup arasında, henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

Kavga sırasında Cihan Çalışır bıçaklanarak ağır yaralandı. Darp edilen kardeşi A. Ç. ise ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cihan Çalışır, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

A. Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

