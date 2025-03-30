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Özbekistan'da Ramazan Bayramı'nda 488 Mahkum Af Edildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla 488 mahkumun affedildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 19:42
Özbekistan'da Ramazan Bayramı'nda 488 Mahkum Af Edildi

Özbekistan, Ramazan Bayramı'nı anlamlı bir şekilde kutlayarak 488 mahkumu affetti. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararname ile gerçekleştirilen bu af, ülkenin toplumsal barışına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, bayram münasebetiyle "işledikleri suçtan pişman olan ve kesinlikle düzelme yoluna giren bazı mahkumların" affedileceğini belirtti. Bu kararname çerçevesinde, 488 mahkumdan 368'i serbest kalacak, 120'sinin ise ceza süreleri kısaltılacak.

Af kapsamındaki mahkumlar arasında 5 yasa dışı örgüt üyesi, 60 yaş üstü 37 kişi, 37 kadın ve 17 yabancı uyruklu birey yer alıyor. Geçen yıl ise Ramazan Bayramı dolayısıyla 426 mahkum af edilmişti.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar vesilesiyle, "işledikleri suçtan pişman olan ve düzeltme yolunda ilerleyen" mahkumlar için af ilan edilmektedir. Bu uygulama, toplumun yeniden inşasına ve mahkumların topluma sağlıklı bir şekilde reintegrasyonuna yardımcı olmayı hedefliyor.

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