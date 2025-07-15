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15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne Yoğun Ziyaretler

15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, darbe girişiminin 9. yıldönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 21:16
15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne Yoğun Ziyaretler

Ziyaretler Sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıldönümünde, "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na olan ziyaretler artarak devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki bu önemli mekanlar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, akşam saatlerine kadar, şehitler için dualar ederek, darbe girişimini engelleyen vatandaşlardan kalan eşyaların sergilendiği müzeyi gezdiler.

Gazi Yakını Abdurrahim Kaya'nın Duyguları

Gazi yakını Abdurrahim Kaya, kardeşinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet üzerindeyken şehit olduğunu ifade etti. 2016 yılında doğan oğluna Ömer Halis ismini verdiğini belirten Kaya, "Ailecek çok üzüldük, zor günler geçirdik. O gece Alibeyköy'den Hasdal'a yürüyerek gittim. Eşim 9 aylık hamileydi ve ona, 'Oğlum sana emanet. Ölürsem oğlumu mezarıma getir.' dedim." şeklinde konuştu.

Kaya, vatanın önemine dikkat çekerek, "Vatan kundaktaki bebektir, vatan doğmamış çocuğun hakkıdır. Vatan varsa biz varız. 15 Temmuz Şehitler Anıtı bizim için çok kıymetli. Her geldiğimde gözlerim doluyor." dedi.

Farklı Ziyaretçilerden Duygusal Paylaşımlar

Yurt dışından gelen ziyaretçilerden biri olan Nesrin Kement, 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etmenin kendisi için değerli olduğunu aktardı. 2016 yılında Türkiye'de bulunduğunu ve o gece köprüye yakın olduğunu belirten Kement, "Rabbim milletimize, vatanımıza bir daha böyle bir olay yaşatmasın. Bizler için çok duygusal bir yer burası." ifadelerini kullandı.

Başka bir ziyaretçi olan Resul Köse, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda yası, hüznü ve sevinci bir arada yaşadıklarını aktararak, "Ülkemiz inşallah bir daha böyle darbelerle karşı karşıya kalmaz. Darbeye karşı gelen halkımızı ve bu vatan topraklarını Rabbim korusun." şeklinde konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde "Hafıza...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na ziyaretler devam ediyor. Ziyaretçi Resul Köse, AA muhabirine konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde "Hafıza...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na ziyaretler devam ediyor. Ziyaretçi Resul Köse, AA muhabirine konuştu.

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