15 Temmuz’un 9. Yılında İstanbul Camilerinde Sela Okundu

15 Temmuz’un 9. Yılı Kutlandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla İstanbul'daki camilerde sela okundu. Bu yıl dönümü, darbe girişiminin anılmasıyla birlikte Türkiye genelindeki camilerden, birlik ve beraberliğin sembolü olarak yükselen selalar ile taçlandırıldı.

Sela Sesleri İstanbul'da Yankılandı

Sela sesleri, saat 00.13 itibarıyla İstanbul'daki camilerden duyulmaya başlandı. Sultanahmet Meydanı’nda bulunan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi’nden yükselen selaları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Özel Mahyalar ile Anma

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne “la ilahe illallah” yazılı mahya asılması, Büyük Çamlıca Camisi’nin mahyasına da Türk bayrağının yansıtılması, anma etkinliklerine ayrı bir anlam kattı. Cami ve minarelerin ışıkları, sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılında İstanbul'daki camilerde sela okundu. Büyük Çamlıca Camisi'nden sela sesi yükseldi, mahyasına da Türk bayrağı yansıtıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılında İstanbul'daki camilerde sela okundu. Büyük Çamlıca Camisi'nden sela sesi yükseldi, mahyasına da Türk bayrağı yansıtıldı.