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15 Temmuz'un Sessiz Kahramanları 'Son Sefer' Filminde Anlatılıyor

'Son Sefer' filmi, 15 Temmuz gecesinin kahramanlarını TRT 1'de izleyicilere sunacak. Çağrıları ile vatanseverliği ön planda tutuyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 16:30
15 Temmuz'un Sessiz Kahramanları 'Son Sefer' Filminde Anlatılıyor

15 Temmuz gecesinin sessiz kahramanları, TRT 1'de ekrana gelecek 'Son Sefer' filmi ile izleyicilere aktarılıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz gecesi saat 20.00'de yayınlanacak olan film, bir otobüs şoförünün Atatürk Havalimanı'na doğru yaptığı yolculuk sırasında, vatanı ve ailesi uğruna verdiği unutulmaz direnişi konu alıyor.

Yapımcılığını Uğur Uzunok'un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan oturuyor. Başrollerde ise Zafer Algöz, Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu ve Cem Özer yer alıyor. Ayrıca Aslıhan Karalar, Hülya Şen, Adnan Biricik, Murat Danacı ve birçok yetenekli oyuncu da kadroda bulunuyor.

Filmin senaryosu Uğur Uzunok, Murat Koca, Emre Berber ve Berat Pehlivan tarafından kaleme alındı. Hikaye ise şöyle gelişiyor: 15 Temmuz gecesi emekli olmaya hazırlanan Ercan, aralarında kızının sevdiği adam Kerem ile birlikte son seferine çıkar. Geçmişte yaşadığı askeri bir kumpasın izleri hala Ercan'ın zihninde dolaşırken, darbe girişiminin başladığını öğrenmesiyle geçmiş travmaları yeniden canlanır. Bu sırada, kızının çalıştığı Atatürk Havalimanı'nın kontrol kulesi darbeci askerler tarafından basılır ve bu baskının başındaki kişi, Ercan'ın geçmişini karartan komutan Gürdal'dır.

Bu gece, Kerem'in kader gecesidir. Yedek kuleye ulaşmak, sivil uçakları yönlendirmek ve Cumhurbaşkanı'nı güvenli bir şekilde indirmek yalnızca onun elindedir. Ancak, Kerem'in kuleye ulaşabilmesi için tek yol, Ercan'ın kullandığı otobüstür. Darbe baskınını duyan Ercan, otobüsünün rotasını vatanın kalbine çevirecek. Ancak bu yolculuk sadece dışarıdaki düşmanlarla değil, otobüsün içindeki gizli bir hainle de sınanacaktır.

15 Temmuz gecesinin sessiz kahramanları, TRT 1'de ekrana gelecek "Son Sefer" filminde işlenecek....

15 Temmuz gecesinin sessiz kahramanları, TRT 1'de ekrana gelecek "Son Sefer" filminde işlenecek. 15 Temmuz'da saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak film, 15 Temmuz gecesi bir otobüs şoförünün Atatürk Havalimanı'na doğru çıktığı sıradan bir yolculuğunun, vatanı ve ailesi uğruna verdiği unutulmaz direnişe dönüşmesini anlatıyor.

15 Temmuz gecesinin sessiz kahramanları, TRT 1'de ekrana gelecek "Son Sefer" filminde işlenecek....

15 Temmuz gecesinin sessiz kahramanları, TRT 1'de ekrana gelecek "Son Sefer" filminde işlenecek. 15 Temmuz'da saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak film, 15 Temmuz gecesi bir otobüs şoförünün Atatürk Havalimanı'na doğru çıktığı sıradan bir yolculuğunun, vatanı ve ailesi uğruna verdiği unutulmaz direnişe dönüşmesini anlatıyor.

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