DOLAR
34,21 -0,14%
EURO
37,27 -0,08%
ALTIN
2.930,97 -0,1%
BITCOIN
2.284.545,44 -0,14%

16 Ekim 2024 Gündemi: Siyasi İletişimler ve Spor Aktiviteleri

16 Ekim 2024 gündemi, önemli siyasi görüşmeler ve spor etkinliklerini içeriyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 00:00
16 Ekim 2024 Gündemi: Siyasi İletişimler ve Spor Aktiviteleri

Gündem Özeti: 16 Ekim 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı

Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi ve Gündem Toplantıları

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ravhi Fattuh ile öğle saatlerinde bir araya gelecek. (TBMM/12.00)
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım Konferansı'na katılacak. Ayrıca, il başkanlığı ve yerel belediyeleri ziyaret edecek ve halkla buluşacak. (Ankara/10.00/Kırıkkale/14.00/15.00/17.00)

Yasama ve Yönetim Faaliyetleri

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon'da çeşitli toplantılar ve okula açılış etkinliği düzenleyecek. (09.00-14.00)
  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da bir dizi sağlık etkinliğine katılacak. (09.00-10.30)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, uluslararası madencilik konferansında yer alacak. (Tianjin)
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da Afrika Forum Toplantısı'na katılacak. (10.00)
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilgi güvenliği konferansında bulunacak. (Ankara/09.30)
  • Merkez Bankası, konut fiyat endeksi ve kredi borcu hakkında verileri açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor.

Güncel Olaylar

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da bir programda yer alacak. (10.15)

Spor Etkinlikleri

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor tesislerinin açılış törenlerine katılacak. (Ankara/10.15/Trabzon/14.00)
  • BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, İtalyan rakibi ile karşılaşacak. (İstanbul/19.00)
  • TOFAŞ, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Petrolina AEK takımına konuk olacak. (Larnaka/19.00)
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde, çeşitli takımlar Çekya ve İspanyol takımları ile karşılaşacak. (Mersin/İstanbul/19.00)
  • Voleybol şampiyonası Fenerbahçe ve Eczacıbaşı arasında düzenlenecek. (İstanbul/19.00)
  • Hentbol Süper Lig maçları Trabzon ve Eskişehir'de oynanacak. (14.00-15.00)

Not: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı içerikler, aboneler dışında kullanılamaz. Yasal yaptırımlar uygulanabilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeytinburnu'nda Öğrenci Yurdunda Yangın: Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
2
Fas'ta 4,5 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
3
Adıyaman'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
4
Netanyahu'dan Hizbullah Açıklaması: Tek Taraflı Ateşkes Yok
5
Güngören'de Otomobil Merdiven Boşluğuna Düştü
6
Hindistan'da Restoran Çalışanlarının İsimlerinin Açıklanması Zorunluluğu Endişe Yarattı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor