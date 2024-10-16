16 Ekim 2024 Gündemi: Siyasi İletişimler ve Spor Aktiviteleri

Gündem Özeti: 16 Ekim 2024
Kuruluş: Anadolu Ajansı
Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Siyasi ve Gündem Toplantıları
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ravhi Fattuh ile öğle saatlerinde bir araya gelecek. (TBMM/12.00)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım Konferansı'na katılacak. Ayrıca, il başkanlığı ve yerel belediyeleri ziyaret edecek ve halkla buluşacak. (Ankara/10.00/Kırıkkale/14.00/15.00/17.00)
Yasama ve Yönetim Faaliyetleri
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon'da çeşitli toplantılar ve okula açılış etkinliği düzenleyecek. (09.00-14.00)
- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da bir dizi sağlık etkinliğine katılacak. (09.00-10.30)
Ekonomi ve Finans Gelişmeleri
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, uluslararası madencilik konferansında yer alacak. (Tianjin)
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da Afrika Forum Toplantısı'na katılacak. (10.00)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilgi güvenliği konferansında bulunacak. (Ankara/09.30)
- Merkez Bankası, konut fiyat endeksi ve kredi borcu hakkında verileri açıklayacak. (Ankara/10.00)
Dünya Diplomasi Gelişmeleri
İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor.
Güncel Olaylar
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da bir programda yer alacak. (10.15)
Spor Etkinlikleri
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor tesislerinin açılış törenlerine katılacak. (Ankara/10.15/Trabzon/14.00)
- BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, İtalyan rakibi ile karşılaşacak. (İstanbul/19.00)
- TOFAŞ, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Petrolina AEK takımına konuk olacak. (Larnaka/19.00)
- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde, çeşitli takımlar Çekya ve İspanyol takımları ile karşılaşacak. (Mersin/İstanbul/19.00)
- Voleybol şampiyonası Fenerbahçe ve Eczacıbaşı arasında düzenlenecek. (İstanbul/19.00)
- Hentbol Süper Lig maçları Trabzon ve Eskişehir'de oynanacak. (14.00-15.00)
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