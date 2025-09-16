16 Eylül 2025 Gündemi: TBMM, Bakanlar, Ekonomi ve Spor

GÜNDEM / 16 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

TBMM

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'den gelen muhtarları kabul edecek. (TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama · Yürütme · Siyaset

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'na katılacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. (Kahramanmaraş/11.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, dernek ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak. (Bitlis/12.15-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi · Finans

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek. (Adıyaman/11.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak. (İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini, temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, 2024 yılına ilişkin sektör bilançolarını duyuracak. (Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek. (Ankara)

Dünya · Diplomasi

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kültür · Sanat

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda "Resimli Türk Abideleri" eserinin tanıtım toplantısına katılacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, oynanacak 10 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)

2- Galatasaray Kulübü ile Gain Medya arasındaki kadın futbol takımı isim ve forma sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

