16 Yıldır Takas Usulüyle Seyyar Satıcılık Yapan İlhan Çelik'in Hikayesi

İlhan Çelik: Seyyar Satıcılığın Yüzü

Batman'ın Gercüş ilçesinde, seyyar esnaf İlhan Çelik, minibüsüyle köyleri dolaşarak marketi olmayan yerleşim alanlarına ulaşmaya devam ediyor. 16 yıldır temizlik, gıda, şekerleme ve atıştırmalık ürünleri taşıyan Çelik, sadece parayla değil, takas usulüyle de satış yapıyor.

Babadan Oğula Devralınan Meslek

Çelik, Yakıtlı köyünde yaşayan bir seyyar satıcı olarak, babasının ölümünden sonra onun mesleğini devralmaya karar vermiş. Bu süreçte, kilometrelerce yol kat ederek köylülerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve özellikle çocukları mutlu ediyor.

Takas Usulüyle Satış

İlhan Çelik, gıda ürünlerinin yanı sıra buğday, arpa, kuru üzüm, ceviz ve badem gibi ürünleri de takas ediyor. Çelik, yaptığı açıklamada, "Köylüler buğday veya arpa getiriyor, para yoksa ürünlerimi başka ürünlerle takas ediyorum. Buğday ve arpa gibi ürünleri kendi ihtiyaçlarım için kullanıyorum," dedi.

Çocukların Yüzündeki Gülümseme

Çelik'in seyyar bakkal olarak köye geldiğini duyan çocuklar, ellerindeki kovalarla çikolata, şeker ve meyve suyu almak için onun yolunu gözlüyor. "Çocuklar beni görünce seviniyorlar. Zaman zaman arıyorlar, 'Dayı, amca gel, sen gelince biz seviniyoruz,' diyorlar. Kalplerini kırmıyorum, gidiyorum," diyor Çelik.

Köy Muhtarından Destek

Yüceköy köyü muhtarı Hüseyin Yılmaz, geçmişte seyyar satıcıların köye sıkça geldiğini ancak şehre ulaşım imkanlarının artmasıyla bu mesleğin azaldığını belirtiyor. Yılmaz, "İlhan kardeşimiz, haftada ya da 10 günde bir mutlaka köyümüze gelir. Çocuklar onun gelmesini çok heyecanla bekliyor," diyerek ilham veren bir durumdan bahsediyor.

Çocukların Gözü Önünde

Göknur Yıldız isimli bir çocuk, İlhan Çelik'i çok sevdiğini ifade ederek, durumunu, "Kendisi ile 5 kilogram arpa karşılığında şeker ve çikolata aldım," sözleriyle aktarıyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüsü ile köy köy gezen seyyar esnaf İlhan Çelik, paranın yanı sıra takas usulüyle de satış yapıyor. Çelik, temizlik, gıda, şekerleme ve atıştırmalık gibi ürünleri yüklediği minibüsüyle 16 yıldır kilometrelerce yol kat ederek marketi olmayan köylere ulaşıyor, insanların ihtiyaçlarını karşılıyor, çocukların yüzünü güldürüyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüsü ile köy köy gezen seyyar esnaf İlhan Çelik, paranın yanı sıra takas usulüyle de satış yapıyor. Çelik, temizlik, gıda, şekerleme ve atıştırmalık gibi ürünleri yüklediği minibüsüyle 16 yıldır kilometrelerce yol kat ederek marketi olmayan köylere ulaşıyor, insanların ihtiyaçlarını karşılıyor, çocukların yüzünü güldürüyor.