Bayburt’ta Özel Eğitim Öğrencileri Polisevinde Ağırlandı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencilerini polisevindeki yemek programında ağırladı; etkinlikte emeği geçenlere teşekkür edildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 08:20
Vali Eldivan öğrencilerle buluştu, etkinlikte kurumlara teşekkür

Bayburt’ta Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri, polisevinde düzenlenen yemek programı kapsamında misafir edildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, programda öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Vali Eldivan, özel gereksinimli çocukların sosyal hayata aktif katılımlarını önemsediklerini belirtti ve bu süreci destekleyen çalışmalara her zaman hassasiyetle yaklaştıklarını ifade etti.

Etkinliğin anlamlı olduğunu vurgulayan Vali Eldivan, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen İl Emniyet Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Uygulama Okulu personellerine teşekkür etti.

