Bayburt’ta Özel Eğitim Öğrencileri Polisevinde Ağırlandı

Vali Eldivan öğrencilerle buluştu, etkinlikte kurumlara teşekkür

Bayburt’ta Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri, polisevinde düzenlenen yemek programı kapsamında misafir edildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, programda öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Vali Eldivan, özel gereksinimli çocukların sosyal hayata aktif katılımlarını önemsediklerini belirtti ve bu süreci destekleyen çalışmalara her zaman hassasiyetle yaklaştıklarını ifade etti.

Etkinliğin anlamlı olduğunu vurgulayan Vali Eldivan, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen İl Emniyet Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Uygulama Okulu personellerine teşekkür etti.

BAYBURT’TA ÖZEL ÖĞRENCİLER POLİSEVİNDE MİSAFİR EDİLDİ