DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.851.247,51 -0,14%

Turuncu Kaplanlar Bayburt-Gümüşhane Yolunda Karla Mücadelesi

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda karayolları ekipleri, Turuncu kaplanlarla kar küreme ve buzlanma önlemleriyle ulaşımı açık tutuyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 08:30
Turuncu Kaplanlar Bayburt-Gümüşhane Yolunda Karla Mücadelesi

Turuncu Kaplanlar Bayburt-Gümüşhane Yolunda Karla Mücadelesi

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından karayolları ekipleri teyakkuza geçti.

Kesintisiz kar küreme ve yol açma çalışmaları

Turuncu kaplanlar, sürücülerin yolda mağduriyet yaşamaması için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayburt’un yüksek kesimleri ve çevresinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte güzergâhta ulaşımın aksamaması adına ekipler bölgeye sevk edildi.

Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, kar küreme ve yol açma çalışmalarıyla yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor. Kar yağışının başladığı ilk anlardan itibaren sahaya inen ekipler, kritik noktalarda konuşlanarak karla kaplanan yolları temizliyor.

Buzlanma önlemleri ve güvenlik tedbirleri

Çalışmalar kapsamında buzlanma riskine karşı önlemler artırıldı. Sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçlayan ekipler, bölgede kar yağışının devam etme ihtimaline karşı ekipman ve personel desteğiyle bekleyişini sürdürüyor.

TURUNCU KAPLANLARIN BAYBURT-GÜMÜŞHANE YOLUNDA KARLA MÜCADELESİ EDİYOR

TURUNCU KAPLANLARIN BAYBURT-GÜMÜŞHANE YOLUNDA KARLA MÜCADELESİ EDİYOR

TURUNCU KAPLANLARIN BAYBURT-GÜMÜŞHANE YOLUNDA KARLA MÜCADELESİ EDİYOR

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt’ta Özel Eğitim Öğrencileri Polisevinde Ağırlandı
2
Turuncu Kaplanlar Bayburt-Gümüşhane Yolunda Karla Mücadelesi
3
Tekirdağ Çorlu'da Feci Kaza: Motosiklet Yayanın Üzerine Düştü
4
DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık
5
Necmeddin Bilal Erdoğan: Türkiye, satın alma gücüyle yıl sonunda dünya 11'incisi olacak
6
Aydın Efeler’de 11 Yaşındaki Ecem D. Parka Gitmedi: Arama Başlatıldı
7
Adana'da Otomobil Patladı: Sürücü İsmail Hakkı Doğan Hayatını Kaybetti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama