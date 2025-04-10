DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

DenizBank'tan Fatura Ödeme Kolaylığı

DenizBank, bireysel müşterilerine yönelik düzenlediği yeni kampanya ile 700 TL'ye kadar fatura desteği sunacağını duyurdu. Yapılan zamlardan en çok etkilenen fatura ödemeleri, özellikle de yüksek fatura alan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Kampanya Detayları

"Fatura Talimatlarınıza 700 TL'ye Varan BONUS!" sloganıyla duyurulan bu kampanya, fatura ödemelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların bütçesine yardımcı olacak olan bu fırsatla ilgili gerekli şartlar, DenizBank'ın resmi web adresinden paylaşıldı.

Fatura Talimatına Bonus!

DenizBank, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, bireysel kredi kartı sahiplerine 700 TL'ye varan bonus puan kazanma imkanı sunuyor. Kredi kartı aracılığıyla verilecek yeni otomatik fatura ödeme talimatları ile geri iade yapılacak. Bu geri iade tutarı 700 TL’ye kadar ulaşabiliyor.





Otamatik Ödeme Talimatı Verilebilecek Faturalar

DenizBank'ın geri iade kampanyası belirli fatura türleri için geçerlidir. Otomatik ödeme talimatı verebileceğiniz faturalar şunlardır:

Cep Telefonu Faturası

Elektrik Faturası

Su Faturası

Doğalgaz Faturası

Ev Telefonu Faturası

İnternet Faturası

Televizyon Faturası

Bu faturalardan herhangi biri veya birkaçı için otomatik ödeme talimatı vererek belirtilen bonus miktarlarına ulaşabilirsiniz.

Ödeme Tutarları

DenizBank, yeni fatura talimatı sayısına göre farklı bonus miktarları sunmaktadır:

1 Yeni Fatura Talimatı: 200 TL Bonus

3 Yeni Fatura Talimatı: 400 TL Bonus

5 Yeni Fatura Talimatı: 700 TL Bonus

Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, DenizBank ile iletişime geçmeleri yeterli olacaktır.