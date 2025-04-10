DOLAR
37,95 0,12%
EURO
42 -0,82%
ALTIN
3.791,06 -0,81%
BITCOIN
3.097.790,38 1,6%

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

DenizBank, müşterilerine 700 TL'ye kadar fatura desteği sunuyor. İşte kampanya detayları ve fırsatlar.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:09
DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

DenizBank'tan Fatura Ödeme Kolaylığı

DenizBank, bireysel müşterilerine yönelik düzenlediği yeni kampanya ile 700 TL'ye kadar fatura desteği sunacağını duyurdu. Yapılan zamlardan en çok etkilenen fatura ödemeleri, özellikle de yüksek fatura alan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Kampanya Detayları

"Fatura Talimatlarınıza 700 TL'ye Varan BONUS!" sloganıyla duyurulan bu kampanya, fatura ödemelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların bütçesine yardımcı olacak olan bu fırsatla ilgili gerekli şartlar, DenizBank'ın resmi web adresinden paylaşıldı.

Fatura Talimatına Bonus!

DenizBank, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, bireysel kredi kartı sahiplerine 700 TL'ye varan bonus puan kazanma imkanı sunuyor. Kredi kartı aracılığıyla verilecek yeni otomatik fatura ödeme talimatları ile geri iade yapılacak. Bu geri iade tutarı 700 TL’ye kadar ulaşabiliyor.


Otamatik Ödeme Talimatı Verilebilecek Faturalar

DenizBank'ın geri iade kampanyası belirli fatura türleri için geçerlidir. Otomatik ödeme talimatı verebileceğiniz faturalar şunlardır:

  • Cep Telefonu Faturası
  • Elektrik Faturası
  • Su Faturası
  • Doğalgaz Faturası
  • Ev Telefonu Faturası
  • İnternet Faturası
  • Televizyon Faturası

Bu faturalardan herhangi biri veya birkaçı için otomatik ödeme talimatı vererek belirtilen bonus miktarlarına ulaşabilirsiniz.

Ödeme Tutarları

DenizBank, yeni fatura talimatı sayısına göre farklı bonus miktarları sunmaktadır:

  • 1 Yeni Fatura Talimatı: 200 TL Bonus
  • 3 Yeni Fatura Talimatı: 400 TL Bonus
  • 5 Yeni Fatura Talimatı: 700 TL Bonus

Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, DenizBank ile iletişime geçmeleri yeterli olacaktır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'nin Emektar Kalaycısı İlyas Baykal: 54 Yıldır Bakır Parlatıyor
2
Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!
3
Bakan Yumaklı'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Tebriği
4
DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık
5
Kayseri'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
6
Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı
7
Fethiye'de Yangın: 3 Motor Yat ve 1 Yelkenli Kullanılamaz Hale Geldi

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak