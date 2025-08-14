DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,52 -0,1%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.795.039,43 0,34%

Erakçi: İsrail'in İran'a Yakın Zamanda Saldırısı Beklenmiyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a yakın zamanda saldırı düzenleyeceği ihtimalini düşük gördüğünü ve hazırlığın savaşın önlenmesinde etkili olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:25
Erakçi: İsrail'in İran'a Yakın Zamanda Saldırısı Beklenmiyor

Erakçi: İsrail'in İran'a yakın zamanda saldırısı beklenmiyor

İran Dışişleri Bakanı'ndan sakinleştirici açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a yakın bir zamanda saldırı düzenleyeceği ihtimalini düşük bulduğunu açıkladı.

Erakçi, İran devlet televizyonuna verdiği demeçte gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve şunları söyledi: "Bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak, savaşın yakın bir zamanda olacağı kanaatinde değilim."

İsrail'in yakın bir zamanda savaş olacağı algısı oluşturarak İran kamuoyunu olumsuz etkilemeye çalıştığını belirten Erakçi, bu tür söylemlerin gerilim yaratma amacı taşıdığını vurguladı.

Erakçi, savunma ve hazırlık konusuna da değinerek, "Silahlı kuvvetler her zaman hazırlıklı olmalı, hükümet de her türlü olası duruma karşı tam bir hazırlık içinde olmalıdır. Hazırlıklı olmak, savaşın önlenmesindeki en etkili faktördür." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası