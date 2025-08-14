Erakçi: İsrail'in İran'a yakın zamanda saldırısı beklenmiyor

İran Dışişleri Bakanı'ndan sakinleştirici açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a yakın bir zamanda saldırı düzenleyeceği ihtimalini düşük bulduğunu açıkladı.

Erakçi, İran devlet televizyonuna verdiği demeçte gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve şunları söyledi: "Bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak, savaşın yakın bir zamanda olacağı kanaatinde değilim."

İsrail'in yakın bir zamanda savaş olacağı algısı oluşturarak İran kamuoyunu olumsuz etkilemeye çalıştığını belirten Erakçi, bu tür söylemlerin gerilim yaratma amacı taşıdığını vurguladı.

Erakçi, savunma ve hazırlık konusuna da değinerek, "Silahlı kuvvetler her zaman hazırlıklı olmalı, hükümet de her türlü olası duruma karşı tam bir hazırlık içinde olmalıdır. Hazırlıklı olmak, savaşın önlenmesindeki en etkili faktördür." ifadelerini kullandı.