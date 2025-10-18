17. "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı'na Ulaştı: Gazze'ye 900 Ton Yardım

Mersin'den uğurlanan 17. "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı'na ulaştı; AFAD koordinasyonunda yaklaşık 900 ton bebek maması, "aç tüket gıda" ve konserve indiriliyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 12:25
Yük indirme çalışmaları sürüyor

Gazze için insani yardım taşıyan 17. "İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan 14 Ekim Salı günü, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından dualarla uğurlandı.

Akdeniz'deki yolculuğun ardından gemi dün öğle saatlerinde Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan gemideki yüklerin limana indirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gemi, yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi taşıyor. Yardımlar arasında bebek maması, "aç tüket gıda" ve konserve ürünleri bulunuyor; bu malzemeler tırlar ve forkliftler yardımıyla karaya taşınıyor.

Türkiye'nin Gazze halkına destek amacıyla gönderdiği 17. "İyilik Gemisi", bugüne kadar bölgeye ulaştırılan insani yardım seferlerinin devamı niteliğinde bulunuyor.

Gazze için insani yardım taşıyan 17. "İyilik Gemisi"nin El-Ariş Limanı'na ulaşmasının ardından başlatılan malzeme indirme çalışmaları devam ediyor. Bebek maması, "aç tüket gıda" ve konserve ürünlerinden oluşan yardımlar, tırlar ve forkliftler yardımıyla karaya taşınıyor.

