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17. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali 1 Şubat'ta Başlıyor

Sanatın ve kültürün iyileştirici gücünü öne çıkaran festival 1-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 21:27
17. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali 1 Şubat'ta Başlıyor

17. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali 1-28 Şubat'ta Başlıyor

Sanatın, tasarımın ve kültürün iyileştirici gücünü vurgulayan "Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali"nin 17. edisyonu, 1-28 Şubat 2024 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Bu yıl "Arkana Bakma" temasıyla düzenlenecek festivalde, sergiler, söyleşiler, performanslar ve sosyal sorumluluk projeleri yer alacak.

Işık Gençoğlu: "Sevgiye olan gereksinimden kaynaklanıyor"

Festivalin kurucusu ve küratörü Işık Gençoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin bu festivale duyduğu ihtiyacın temelinde sevgiye olan gereksinimin yattığını vurguladı. Gençoğlu, festivalin insanların birbirleriyle ve çevreleriyle iyi ilişkiler kurmalarına öncülük ettiğini belirtti. "Bütün bu birliktelik için bize gerekli olan aşktır. Festival için 'aşk'a inanan insanları bir araya getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

14 Şubat Karşıtı Bir Durum

Gençoğlu, festivalin 14 Şubat tüketim çılgınlığına karşı bir duruş sergilediğini ifade ederek, "Biz, 14 Şubat karşıtı bir yerde duruyoruz. Bu yıl o tarihte Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile birlikte evsiz dostlarımıza çorba ve helva dağıtacağız.""Aşk, hayatın temel tutkalıdır."

Etkinlikler ve Katılımcılar

Festival süresince gerçekleşecek etkinlikleri tanıtan Gençoğlu, "Farklı kültür ve kimliklerin bir araya geleceği masal anlatımlarımız olacak. Ayrıca 13 Şubat'ta 'Aşkı Konuşanlar' konferansımızda alanında yetkin isimleri Pera Müzesi'nde ağırlayacağız."İllüstratör Platformu deltagilarak 34 sanatçının eserlerini sergileyecek.

Pınar Kartal Timer: "Sanat Disiplinlerini Bir Araya Getiriyoruz"

Festivalin Danışma Kurulu üyesi Pınar Kartal Timer, festivalin dördüncü yılından itibaren etkinliklerde yer aldığını ifade ederek, "Sinema, heykel, resim ve gastronomi gibi farklı disiplinleri kapsayan etkinlikler düzenleyeceğiz. Festival, sanatseverlerin ağır günlerinden kurtulmasına yardımcı olmayı hedefliyor."

Festivale Katılan Sanatçılar

17. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali, Türkiye ve dünya genelinden birçok sanatçı, tasarımcı ve illüstratörü ağırlayacak. Festivalin danışma kurulu, Esın Çelebi Bayru, Dr. Ecmel Ayral, Bahadır Kaleağası ve Prof. Dr. Itır Erhart gibi isimlerden oluşmaktadır.

Festival, sanatın aşk kavramının yaşatılmasına katkı sunmayı amaçlayan çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Sanatın, tasarımın ve kültürün iyileştirici gücünü vurgulayan "Uluslararası 360 Dereceden Aşk...

Sanatın, tasarımın ve kültürün iyileştirici gücünü vurgulayan "Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali"nin 17. edisyonu 1-28 Şubat arasında sanatseverlerle buluşacak. Festivalin kurucusu ve küratörü Işık Gençoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sanatın, tasarımın ve kültürün iyileştirici gücünü vurgulayan "Uluslararası 360 Dereceden Aşk...

Sanatın, tasarımın ve kültürün iyileştirici gücünü vurgulayan "Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali"nin 17. edisyonu 1-28 Şubat arasında sanatseverlerle buluşacak. Festivalin kurucusu ve küratörü Işık Gençoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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