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17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi Kırşehir'de Başladı

Kırşehir'de 125 üniversitenin katıldığı 17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi başladı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 13:57
17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi Kırşehir'de Başladı

17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi Kırşehir'de Başladı

Kırşehir'de, 5 ülkeden 125 üniversite temsilcisinin bildiri sunacağı 17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi başladı. Kongre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından organize ediliyor.

Açılışta Dikkat Çeken Vurgular

Kongrenin açılışında konuşma yapan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, tarım ve hayvancılığın insanlık tarihi üzerindeki sürekliliğine dikkat çekti. İklim değişikliği gibi günümüz sorunlarının bu sektörde ciddi sıkıntılara yol açtığını belirten Karahocagil, bilimsel çalışmalar ve yeni teknolojik gelişmelerin önemini vurguladı.

Bölgesel Kalkınma Üzerine Tartışmalar

KAEÜ Ziraat Fakültesi'nin bölgesel kalkınma odaklı misyonuna değinen Karahocagil, ayrıca bu kongrede iklim değişikliği ile ilgili yaşanan zorlukların çözüm yollarının tartışılacağına işaret etti. Kongreye katılan akademisyenler ise ortak çözümler için tebrik edildi.

Farklı Ülkelerden Katılımcılar

Kongrede Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, tarımın insanlığın beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarındaki önemi üzerine konuştu. Savaşlar, su sıkıntısı, iklim değişikliği gibi sorunlar nedeniyle tarım arazilerinin azaldığını belirterek, birim alandan daha fazla üretim sağlama gerekliliğine vurgu yaptı. Çınar, kongrenin 5 üniversite ile düzenlendiğini ve 411 bildirinin 3 gün boyunca tartışılacağını ifade etti.

Kongre Devam Ediyor

Kongre, Prof. Dr. Sabri Gökmen'in "Bilim ve Ahlak İlişkisi" konulu açılış sunumuyla başladı. Oturumlarla devam eden kongre, 3 gün sürecek.

Kırşehir'de, 5 ülkeden 125 üniversitenin bildiri sunacağı 17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve...

Kırşehir'de, 5 ülkeden 125 üniversitenin bildiri sunacağı 17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi başladı.

Kırşehir'de, 5 ülkeden 125 üniversitenin bildiri sunacağı 17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve...

Kırşehir'de, 5 ülkeden 125 üniversitenin bildiri sunacağı 17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi başladı.

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