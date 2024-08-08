1790 Silah Ele Geçirildi: Mercek-22 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Mercek-22 Operasyonu: 1790 Silah Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 78 ilde gerçekleştirilen Mercek-22 operasyonları sonucunda toplam 1790 silahın ele geçirildiğini açıkladı. Bu operasyonlarda 1847 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

Operasyonlar Hızla Devam Ediyor

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul, İzmir ve Adana gibi büyük şehirlerin de yer aldığı 78 ilde düzenlenen operasyonların başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Güvenlik Güçlerine Teşekkür

Operasyona katılan tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, suç odaklarıyla mücadelelerinin süreceğini ekledi.