18. İstanbul Bienali 'Üç Ayaklı Kedi' 20 Eylül'de başlıyor

Bienal kapılarını 20 Eylül'de açıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "Üç Ayaklı Kedi" başlıklı 18. İstanbul Bienali, 20 Eylül tarihinde izleyicilerle buluşacak. Koç Holding'in sponsorluğunda gerçekleşen ve Christine Tohme'nin küratörlüğünü üstlendiği bienal, geleneksel bienal formatının ötesine geçerek üç yıla yayılan bir programla sanatseverleri karşılayacak.

Kavramsal çerçeve ve katılımcılar

Bienalin ilk ayağı, "kendini koruma" ve "gelecek olasılıkları" temaları etrafında şekilleniyor. Açıklamaya göre bienalde; 30'u aşkını ülkeden 47, Türkiye'den de 6 sanatçının eserleri sergilenecek. Bienalin ikinci ve üçüncü ayakları 2026 ve 2027 yıllarında devam edecek.

Mekanlar: Beyoğlu-Karaköy rotasında 8 durak

Tohme'nin oluşturduğu kavramsal çerçeve doğrultusunda seçilen mekanlar, Beyoğlu-Karaköy hattında yürüme mesafesinde yer alıyor. Bazıları bienale ilk kez ev sahipliği yapacak olan 8 mekan, hem sergiler hem de şehrin keşfi için izleyicilere alternatif sunacak.

Öne çıkan mekanlar

Galata Rum Okulu geniş seçkisiyle bienal izleyicilerini ağırlayacak. Dönemin ticaret ve zanaat hayatında önemli bir durak olan ve bienale özel yenilenen Zihni Han, Karaköy rotasının dikkat çeken duraklarından biri olacak. Meclis-i Mebusan Caddesi'nde yer alan 35 numaralı binanın zemin katı bienal mekanı olarak yeniden işlevlendirildi. Tarihi dokusuyla öne çıkan Muradiye Han ve tam karşısındaki Galeri 77 de programda yer alıyor.

Bir zamanlar dondurma külahı üretimi yapılan Külah Fabrikası sergi alanı olarak izleyicilere açılacak. Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi rotada soluklanma noktası ve bienal kapsamındaki bir yerleştirmeye ev sahipliği yapacak. Ayrıca Elhamra Han, İstiklal Caddesi'ndeki durak olarak bienal rotasında yer alıyor.

Erişilebilirlik, rehberli turlar ve özel programlar

Bienale davet edilen sanatçılar, atölye ziyaretleri ve 31 Ekim-15 Aralık 2024 tarihlerinde açığa çıkan başvuruların değerlendirildiği kapsamlı bir araştırma sürecinin sonucu olarak belirlendi. Bienalin rehberli tur programı, Koç Holding desteğiyle eğitimlerini tamamlamış uzman rehberler eşliğinde sergileri tanıtacak.

Ziyaretçiler, bienalin en büyük iki mekanı olan Galata Rum Okulu ve Zihni Han için tek mekan turlarına katılabilecek; ayrıca farklı mekanlardaki sergileri kapsayan, dörder mekanı içeren iki ayrı yürüyüş rotasından birini seçebilecek.

Erişilebilirlik ve Mülteci Turları

İKSV'nin Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank'ın sponsorluğu ve Erişilebilir Her Şey Derneği'nin danışmanlığında Galata Rum Okulu ve Zihni Han'da erişilebilir bienal turları düzenlenecek. Bu turlar, görme farklılığı olan bireyler için sesli betimleme ve işitme engelli bireyler için işaret dili çevirisi sunarak kapsayıcı bir deneyim sağlayacak.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve partnerlerinin danışmanlığında hazırlanan Mülteci Turları da programda yer alıyor. Sosyal entegrasyon ilkeleri gözetilerek ve zorla yerinden edilmiş kişiler için hassas olabilecek içerikler dikkate alınarak hazırlanan bu turlar, Türkçe anlatımlı ve ihtiyaç halinde çevirmen eşliğinde yapılabilecek. Galata Rum Okulu'nda her çarşamba 15.00-16.00 arasında düzenlenecek turlar ücretsiz olacak.

Çocuk, genç programları ve ön izlemeler

Koç Holding'in desteği ve PACE Çocuk Sanat Merkezi işbirliğiyle yürütülen Bienal Öğrenme Programı, çocuklara ve gençlere bienal eserlerini keşfetme ve kendi sanat eserlerini üretme imkânı sunacak.

Bienalin basın ön izlemeleri 16-19 Eylül, profesyonel ön izlemeler ise 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ön izleme günlerinde bienal mekanlarına girişler QR kodlarla sağlanırken, 20 Eylül'den itibaren izleyiciler kayıt yaptırmadan ücretsiz giriş yapabilecek.

Bienal, tüm mekanlarda pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Açılış haftasına özel olarak sergiler 22 Eylül'de de ziyaret edilebilecek.